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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 652,77 puan oldu. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya borsaları da değer kazandı. Avro/dolar paritesi 1,144 seviyesinde işlem gördü. Bölgede PMI verileri karışık sinyaller verdi.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 artışla 652,77 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 10.679,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,75 yükselerek 52.818,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 8.508,07 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak 25.779,31 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,144 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en zayıf performansı sergiledi.

Avro Bölgesi'nde, haziranda bileşik PMI 50 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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