Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 artışla 460,99 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 7.929,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 artarak 15.631,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 yükselerek 27.911,52 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 7.324,76 puana indi.??????? Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,038 düşerek 1,054 seviyelerinden işlem gördü. Kaynak: AA / Ekonomi England Fransa Ekonomi Haberler

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