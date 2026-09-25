Avrupa borsaları Fransa dışında yükseldi, Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 arttı

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 638,65 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,56 yükselerek 25.408,64 puan, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 51.866,93 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 10.695,25 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 8.077,8 puandan kapandı.

Kazançlara kimya, telekom ve enerji şirketlerinin hisselerindeki artış liderlik etti.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,193 artışla 1,14 seviyesinden işlem gördü.

Küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısının durulması ve ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşma görüşüldüğüne ilişkin haberler, Avrupa borsalarına pozitif yansıdı.

Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi nedeniyle ani şekilde yükselen enerji fiyatlarının düşüş eğilimine girebileceği beklentileri, risk iştahının canlanmasında etkili oldu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim için tüketici güveni, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının alım gücünü zayıflatacağı endişesiyle bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak eksi 30,6 puana geriledi.

Ülkede ana inşaat sektöründeki yeni siparişler, iki ay üst üste kaydedilen belirgin artışların ardından temmuzda sert düşüş yaşadı.

Kaynak: AA