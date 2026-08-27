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Avrupa Borsaları Nvidia Desteğiyle Karışık Kapandı

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Avrupa borsaları, ABD'li Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları ile merkez bankacılarının Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesindeki temkinli duruşunun etkisiyle günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'li Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları ile merkez bankacılarının Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesindeki temkinli duruşunun etkisiyle günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 düşüşle 651,85 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,17 değer kaybederek 52.265,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 gerileyerek 10.782,54 puanla tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,68 azalarak 8.319,87 puana gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31 artışla 26.367,24 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,165 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalardaki genel temkinli havaya rağmen, ABD'li yarı iletken üreticisi Nvidia'nın piyasa beklentilerini aşan gelir tahminleri Avrupa'daki teknoloji ve çip üreticilerinin hisselerini destekledi. Almanya'da yarı iletken üreticisi Infineon değer kazanarak DAX endeksindeki yükselişe öncülük etti.

Benzer şekilde yazılım devi SAP hisseleri de rakiplerinden gelen güçlü çeyrek dönem sonuçlarının ardından günü artışla tamamladı.

Piyasalarda Jackson Hole bekleyişi

Yatırımcılar, ABD ve İran arasındaki diplomatik temasların ardından gerileyen Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Öte yandan küresel piyasaların ana odağı, merkez bankası liderlerinin para politikalarına ilişkin kritik mesajlar vereceği Wyoming'deki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilmiş durumda.

Analistler, ABD Merkez Başkanı (Fed) Başkanı Kevin Warsh ve diğer yetkililerden çıkacak satır arası mesajların önümüzdeki dönemde faiz adımlarının yönünü belirleyeceğini öngörüyor.

Kaynak: AA
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