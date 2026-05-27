Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma umutlarına rağmen artan jeopolitik riskler ve ECB uyarılarıyla karışık bir seyir izledi. Stoxx 600 yüzde 0,03 artarken, DAX 40 ve FTSE MIB düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürdüğü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 628,18 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 10.505,01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 8.207,89 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 25.177,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalarak 49.578,67 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,163 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandı.

Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde "meşru müdafaa" amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırladı.

Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'da süregelen savaş, artan kamu borçları ve borsalardaki yüksek değerlemeler nedeniyle Avro Bölgesi finansal sisteminin istikrarına yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.

Almanya'da hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini, İran'daki savaşın yol açtığı jeopolitik riskler ve enerji krizi nedeniyle yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e düşürdü.

Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,1 yükselişle 972 bin 314'e çıktı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip

Buralar karışır! El Bilal Toure'ye Türkiye'den dev talip

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda

''Hayattaki en zor kararımdan biri'' diyerek duyurdu: Futbolu bıraktı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

Gelecek sezon formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı