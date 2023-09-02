Avrupa Birliği'nde İşsizlik Oranı Açıklandı

Avrupa Birliği Komisyonu, Temmuz 2023'te Euro bölgesinde işsizlik oranını ortalama yüzde 6.4 olarak açıkladı. AB bölgesinde ise bu rakam ortalama yüzde 5.9 oldu. Genç işsizlik oranı ise AB'de yüzde 13.9 ve Euro bölgesinde yüzde 13.8 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Temmuz 2023'de 'Euro bölgesinde' işsizlik oranını ortalama yüzde 6.4 olarak açıkladı. AB bölgesinde bu rakam ortalama yüzde 5.9 oldu. 25 yaş altı gençler arasında bu ortalama oranlar sırasıyla yüzde 13.8 ve yüzde 13.9 olarak duyuruldu.

Eurostat kurumu, 31 Ağustos'ta 'Euro bölgesinde' Temmuz 2023 ortalama işsizlik oranını yüzde 6.4 olarak açıklarken bu oran 'AB bölgesinde' ortalama yüzde 5.9 oldu. Açıklamada "Eurostat, Temmuz 2023'te 10 milyon 944 bini Euro bölgesinde olmak üzere AB'de 12 milyon 928 bin kişinin işsiz olduğunu tahmin ediyor" denildi.

İSPANYA YÜZDE 11.6 İŞSİZLİK ORANIYLA EN ALT SIRADA

Öte yandan Temmuz 2023'te AB'de 2 milyon 683 bin gencin (25 yaş altı) işsiz olduğu ve bunların 2 milyon 206 bininin Euro bölgesinde olduğu belirtildi. Buna göre Temmuz 2023'te genç işsizlik oranı AB'de yüzde 13.9 ve Euro bölgesinde yüzde 13.8 oldu. Coğrafik açıdan Avrupa Birliği'nde (EU 27) Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç bulunurken bu 7 ülke, Euro bölgesinde (EU 20) bulunmuyor.

Temmuz 2023 işsizlik oranı en fazla ülke, ortalama yüzde 11.6 ile İspanya ve yüzde 10.8 ile Yunanistan olurken, Malta yüzde 2.5 ile ilk sırada yer aldı.