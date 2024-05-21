AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Mart Ayında Arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 96,4, bir önceki aya göre yüzde 9 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin mart ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre ciro endeksi, Mart 2024'te geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 96,4 artarak 2 bin 784 puana yükseldi. Mart için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 68,50 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Martta metrekare verimlilik endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9 artış göstererek 2 bin 784 puana yükseldi. AVM Endeksi, birinci çeyrekte ise yıllık bazda yüzde 96,9 artarak 2 bin 771 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir (metrekare) alan başına düşen ciro martta Türkiye genelinde 10 bin 613 lira olurken, İstanbul'da 12 bin 928 lira, Anadolu'da 9 bin 70 lira olarak gerçekleşti.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler açısından incelendiğinde martta yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 109,2 ile içerisinde kişisel bakım, kozmetik, kuyum, ev tekstili ve hobi gibi perakendecileri barındıran "diğer" kategorisinde görüldü.

Giyim kategorisinde yüzde 104, ayakkabıda yüzde 98,1, yiyecek içecekte yüzde 78,8, hipermarkette yüzde 78,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 75,2'lik artış yaşandı.

Ciro endeksi martta bir önceki aya göre ayakkabıda yüzde 19,6, hipermarkette yüzde 13,9, giyimde yüzde 13,7, diğer kategorisinde yüzde 9,6 artarken, yiyecek içecekte yüzde 1,4 ve teknoloji kategorisinde yüzde 1,5 azaldı.

Ziyaret sayısı endeksi

Ziyaret sayısı endeksi martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 89 puana yükselirken, bir önceki aya göre artış yüzde 1,13 şeklinde gerçekleşti.

İlk çeyrek baz alındığında ise ziyaret sayısı endeksinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüş yaşandı.