ATSO Cumhuriyetin 100. Yıl Ödül Töreni Başvuruları Uzatıldı

ATSO tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yıl Ödül Töreni'ne başvurular yoğun talep nedeniyle 27 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Antalya'ya kalıcı bir eser bırakmak isteyen herkesi başvuruya davet eden ATSO, Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi'ni hayata geçireceğini duyurdu.

ATSO tarafından Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artması adına düzenlenen ATSO Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödül Töreni'ne başvurular yoğun talep nedeniyle 27 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Cumhuriyetin 100. yılında Antalya'ya kalıcı bir eser bırakmak isteyen herkesi başvuruya davet eden Başkan Bahar, "ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi'ni 100 yılımızda hayata geçireceğiz. Eğitim, sağlık ve sosyal donatı alanlarıyla kente değer katacak bir projeye imza atıyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kent ödülleri, döviz kazandırıcı hizmetler, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin ödüllendirildiği tören bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılı" temasıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yoğun talep nedeniyle başvuruların 1 hafta süresince uzatıldığı ATSO Cumhuriyetin 100. Yıl Ödülleri Töreni'nde, kazananlar adına Antalya'nın Elmalı ilçesine, ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi binası inşa edilecek. 2023 yılının Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle, geleneksel ödül töreninin bu yıl 29 Ekim haftasında düzenleneceğini kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Kültürden eğitime, sanattan çevreye, inovasyondan basına kentimizin geleceğine ve gelişimine katkı koyacak çalışmaları teşvik etmek, farkındalık oluşturmak için çalışacağız. Ödüllerimiz, 6 ana ödül kategorisinden ve ATSO Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Ödülü'nden oluşmaktadır. Kentimizi değerli kılan, ekonomik gelişimine katkı koyan kurum ve kuruluşlarıyla bir bütünüz" dedi.

Ödül alanların isimleri sağlık ve eğitim merkezlerinde yaşayacak

Şehre katma değer sağlayacak ve yenilikçi projelerin Antalya'ya kazandırılacağını dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar, "Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla, güvenle ve tarihi sorumlulukla kutlayacak, Cumhuriyetimizin başarısını gençlere ve dünyaya anlatacak eserlere ve etkinliklere hep birlikte imza atacağız. Türkiye'nin önemli kilometre taşı olan Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutlamak, iş dünyamızın başarılarını öne çıkarmak ve kentimize kalıcı bir iz bırakmak adına önemli bir gün. Toplumsal farkındalık ve birliktelik noktasında cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir dönüm noktasına eşlik edeceğiz. Ödül alanların ismini taşıyacak olan ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi ile kentimize, gençlerimize kalıcı bir eser bırakmış olacağız" diye konuştu. - ANTALYA