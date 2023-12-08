ATSO Başkanı Ali Bahar: "Asgari ücretteki bir seferlik artış, enflasyona karşı da etkili olacak"

11 Aralık günü toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Asgari ücret mevzuat gereği yılda bir kez belirleniyor. Ancak ekonomik şartlar, afetler ve benzeri nedenlerle yılda birden çok kez değiştirilmesi de mümkün. Geçtiğimiz iki yılda bu süreci yaşadık. Ancak Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 2024 yılında sadece bir kez ücret artışı yapılacağını açıklamasını da enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 11 Aralık'ta başlayacak. İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ücretlerde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de çalışanların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını; işçilerin onayının alınacağını, işvereni yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi belirleneceğini söylemesinin ardından gözler 11 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

"Enflasyonu kontrol etmek adına yılda bir kez makul oranlı zam daha doğru"

2024 yılında sadece bir kez ücret artışı yapılacağı açıklamasının enflasyon ile mücadele için önemli bir ayrıntı olduğunu anlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Yılda bir ya da iki kez artış konusunu iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Birincisi, çalışanların refahı ve yaşam standartlarının korunması. Bu açıdan, yüksek enflasyon yılda iki kez artış yapılmasını gerektiriyor. İkincisi ise enflasyonla mücadele. Enflasyonu kontrol edebilmek ve aşağı çekebilmek için yılda bir kez makul oranlı bir artış daha doğru bir tercih olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Ekonomi yönetimi süreci başarılı ve proaktif şekilde yönetti"

Son iki yılda enflasyonda zor bir dönem geçirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Bahar, "Hem fiyatlarda çok hızlı bir yükseliş yaşandı hem de mevcut fiyat seviyesi satın almayı zorlaştıran bir düzeye ulaştı. Geride bıraktığımız seçim döneminden sonra ekonomimizde atılan normalleşme adımlarını desteklediğimizi her ortamda açıkladık. Ekonomi yönetimi bu süreci şu ana kadar başarılı ve proaktif bir şekilde yönetti. Enflasyonda, tüketim eğiliminde bir trend değişimi görüyoruz. Özellikle çekirdek enflasyon verisinde dikkat çeken bir iyileşme var" diye konuştu.

"Son iki yıla göre makul bir döviz kurumuz var"

Başkan Bahar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki haftalarda yeni asgari ücret belirlenecek ve buna bağlı olarak Ocak ayında hemen her tür mal ve hizmette fiyat artışları yaşanacak. Ancak bu kez son iki yılın aksine daha gerçekçi ve daha makul bir döviz kurumuz var. Cari dengede iyileşme işaretleri var. Bu nedenle, enflasyonu besleyen üç ana damar olan ücret artışı, kur artışı ve reel talep artışından sadece ücretler kanalından bir etki göreceğiz. Zira tüketim büyümesi ve kur artışı hız kesmiş durumda. Temmuz ayında asgari ücrette yeni bir artış yapılmaması durumunda, 2024'ün Temmuz ayından itibaren enflasyonda hızlı bir gerileme göreceğiz. Daha önce çok kez deneyimlediğimiz gibi, ekonomimizde yaşanacak en büyük sorun enflasyon ve bunu rayına sokmadığımız müddetçe, diğer sorunlarda kalıcı bir iyileşme göremeyiz. Bu açıdan biz asgari ücrette yılda bir kez artış yapılmasını destekliyoruz. Ancak sadece bir artış yapılacak olursa, mevcut enflasyonu da dikkate aldığımızda bu ay belirlenecek ücret artışının öncekilere göre bir miktar daha yüksek olması mümkün. Ücretlere yüzde 30 zam yapılırsa net 14 bin 822, yüzde 40 zam yapılırsa net 15 bin 962, yüzde 50 zam yapılırsa net 17 bin 103 lira asgari ücret olacak. Asgari ücretin 2024 sonundaki enflasyon oranına göre değil, 2024 yılı ortalama enflasyon beklentisine göre belirleneceğini ve bununda yüzde 40'ın altında olamayacağını düşünüyorum. Bu anlamda benim tahminim net asgari ücretin 16 bin liranın üzerinde olacağı yönünde. Eğer işvereni destekleyen bir takım unsurlar ilave edilirse yüzde 50 ücret artışı ile 17 bin lira civarındaki bir net asgari ücret de mümkün olabilir." - ANTALYA