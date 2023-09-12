ATO'nun girişimleriyle 'Aktarlık ve Çiçekçilik' geleneksel meslekleri belgelendi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) girişimleriyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan protokoller çerçevesinde 'Aktarlık ve Çiçekçilik' belgeli meslekler olarak kabul edildi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) girişimleriyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan protokoller çerçevesinde 'Aktarlık ve Çiçekçilik' belgeli meslekler olarak kabul edildi.

Aktarlık ve çiçekçilik mesleklerinin belgelendirilmelerine ilişkin 'Topraktan Ticarete Geleneksel Meslekler Belgeleniyor' bilgilendirme toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla yapıldı. Bakan Işıkhan, açılışta yaptığı konuşmada iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm bakanlıklar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çeşitli adımlar attıklarını belirterek, "İyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir. Her meslekte yetkin hale gelebilmek için sabırla ve gayretle çalışmak gerekiyor" dedi.

Işıkhan, beşeri yatırımlara sağlanacak katkı bakımından iş ve meslek standartlarının belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Işıkhan, nitelikli iş gücünün oluşturulmasında dünyada uygulanan en yaygın yöntemlerden birinin mesleki yeterlilik sistemi olduğunu belirterek, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK), mesleklerin tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli ve öncü çalışmalar yaptığını söyledi.

Işıkhan, 2002 yılından bu yana Ankara'da toplam 260 bin vatandaşın mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programı ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladıklarına dikkati çekerek, 2002'den bu yana Ankara'da toplam 861 bin kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan: "30 milyar lira teşvik ve destek verdik"

Işıkhan, "2005'ten günümüze 285 bin vatandaşımızı kısa çalışma ödeneğinden yararlandırarak 3 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 2002'den bu yana Ankara'daki işverenlerimize 30 milyar lira teşvik ve destek verdik. Diğer yandan, iş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadele, gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.

"Sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır"

Işıkhan, Ankara'da 183 bin 259 vatandaşın Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını, meslek standartlarını, ilgili mesleklerde yetkin, mesleği ve sektörü temsil yeteneğine sahip kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri protokollerle hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol, meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu. Aktarlar ve çiçekçiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aktarlar, sağlık ve doğal ürünler konusundaki uzmanlıklarıyla insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlarlar. Çiçekçiler ise özel anları renklendirir, mutlu kılar ve dünyamızı güzelleştirirler. Bu çalışmalar, aktarlar ve çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır."

ATO Başkanı Baran ise yaptığı konuşmada mesleklerin belgeli hale gelmesinin sektörde standartların oluşması, tüketici güveninin sağlanması anlamına geldiğini söyleyerek, "Belgeli olmak, sektörün rekabet gücünü yükseltirken, nitelikli işgücü istihdamını, üretimi ve ihracat artışını da beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.

"Sektörde büyüme ve refaha katkı anlamanı geliyor"

Baran, aktarlık ve çiçekçiliğin belgelendirilmesiyle mesleki bilgilerin artık yazılı bir biçimde korunacağını, gelecek nesillere taşınırken bilgi kayıplarının azalacağını belirterek, "Mesleklerin belgeli olması, sektörde standartların oluşması, tüketici güveninin sağlanması anlamına geliyor. Belgeli olmak, sektörün rekabet gücünü yükseltirken, nitelikli işgücü istihdamını, üretimi ve ihracat artışını da beraberinde getirecek. Belgeli olmak, sektörün gelişimine uygun olarak yeni teknoloji ve yöntemlerin kullanılmasını teşvik edecek. Belgeli aktarlar ve çiçekçiler, meslek standartlarına uygun olarak kendilerini sürekli yenileyip geliştirecekler. Bu da sektörün inovasyon kapasitesini artıracak. Bu katkılar, genel ekonomiye de yansıyacak. Sektörde istihdamın, üretimin, kalitenin, ihracatın ve inovasyonun artması, ekonomik büyümeye ve refaha katkı anlamına geliyor. Sektörün kültürel mirasının korunması ve tanıtılması, nihayetinde ülkemizin turizm gelirlerine pozitif anlamda katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünün bulunduğunu ifade eden Baran, 2022 yılında toplam 145 milyon dolarlık çiçek ihracatının gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'nin bu rakamların çok daha üzerine çıkabilecek kapasitesi olduğunu vurgulayan Baran, Hollanda örneğini verdi.

"Uzun vadede ise 10 ve 20 milyar dolar gelir hedeflenebilir"

Baran şunları kaydetti:

"12 bin farklı bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye, bu zenginlik içinde ancak 400 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirebiliyor. Sektörüne sevdalı aktarlar ve çiçekçilerin çalışmalarıyla her iki söktürün önüne yeni yollar açıldı. Bu gelişmelerle çiçekçilik ve aktarlık meslekleri, ekonomi içinde giderek büyüyen sektörler olma adımlarını attı. Bu adımlar sektörleri başarıya götürecek, çünkü başka yol yok. Türkiye için ilk etapta 1 milyar dolar çiçek, 2 milyar dolar da tıbbi ve aromatik bitki ihracatı hayal değil. Bunlar kısa vadeli hedefler. Uzun vadede ise 10 ve 20 milyar dolar gelir hedeflenebilir."

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, aktarlık ve çiçekçilik mesleklerinin belgelendirilmesiyle, merdiven altı ürünlerle haksız rekabete maruz kalan bu sektörlerin hak ettiği değeri görmeye başlayacağını söyledi.

Yılmaz, "Biz bu topraklarda endemik bitkilerden, topraktan şifa bulan bir milletiz biz. Çiçekçilik, aktarlık ve peyzaj yani doğayla ilgili sektörler birbirini tamamlayan sektörler bir ekonomi oluşturuyor. 110 milyar dolarlık bir ilaç pazarından, dünyadaki endemik bitki türlerinin neredeyse 3'te 1'ine sahip olan Türkiye yalnızca 2,5 milyar dolar pay alıyor. Bugün başlayan bu süreç cari açığın kapanmasını sağlayan bir hikayenin başlamasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, ATO Başkanı Baran ile birlikte ATO'nun aktar, çiçekçilik ve peyzaj sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin ürünlerinin yer aldığı stantları ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı. Açılış konuşmaları esnasında sahnede hazırlanan çiçek buketi Bakan Işıkhan'a takdim edildi.

ATO'nun aktarlık ve çiçekçiliğin belgeli meslekler olarak kabul edilişinin tanıtımı için ATO Meclis Salonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Naki Demir, Yasin Özyolu ile çeşitli illerden STK ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı, Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, ATO 53 No'lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Namet Koçak, ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi ve Aktarlar Derneği Başkanı Mert Ünyazıcı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, ANFA Peyzaj Müdürü Kemal Gökkaya, Aktarlar Derneği Kurucu Başkanı Aydemir Ünyazıcı, Arı Mühendislik Yüksek Kimya Mühendisi Sima Bayram, Birleşmiş Aktarlar Derneği Başkanı Murat Toprak, Çiçekçiler Federasyon Başkanı Hüseyin Çakır, İzmir Ticaret Odası Süs Bitkileri ve Peyzaj Komitesi Başkanı/Meclis Üyesi Ali Osman Öğmen, ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı, İnter Flora Çiçekçiler Derneği Başkanı Bülent Çolak, Çiçek Filosu Başkanı İsmail Başaran, Bursa Çiçekçiler Odası Başkanı Ertan Tanırgan, Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Ahmet Özdemir'in konuşmaları ve plaket töreniyle sona erdi. - ANKARA