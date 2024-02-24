Üye Girişi
Haberler

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Kariyer Günü etkinliğine katıldı

Güncelleme:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günü' etkinliğine katıldı. Baran, konuşmasında reel sektörün eleman bulma sorununa dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğine katıldı. Programda konuşan ATO Başkanı Baran, "Reel sektörün en önemli sorunlarından biri eleman bulamamak" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Kariyer Günü" etkinliğinin açılış programına katıldı. Üniversite'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde yer alan Turizm Fakültesi'nde gerçekleşen programın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu birer konuşma yaptı. ATO Başkanı Gürsel Baran, iş hayatından yola çıkarak gençlere deneyim ve tecrübelerini aktardığı konuşmasında, reel sektördeki istihdam sorununa da değindi. İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi açısından üniversitelerin reel sektör ile birlikte gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Baran, iş dünyasının eleman bulma sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Özellikle bazı meslekleri devam ettirecek gençler olmadığı için mesleklerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Baran, "Reel sektörün en önemli sorunlarından biri çalıştıracak eleman bulamamak. Bazı meslekler, devam ettirecek gençler olmadığı için yok oluyor. Bazılarında ise çalışacak kimse bulunamıyor" dedi.

"Turizm her geçen gün gelişen, büyüyen bir alan"

Turizm sektörünün her geçen gün büyüyen, gelişen bir alan olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bu alanda eğitim alan gençlerin yeni girişim ve fikirlerle sektöre katkı sağlayacağını ifade etti. Baran, "Turizm sektörü, sağlıktan gastronomiye, kongreden spora birçok türü olan ve her geçen gün gelişen, ilerleyen bir alan. Bu alanda teknolojiyle buluşan, üretici fikirlere, girişimlere her zaman ihtiyaç var. Sizler, bu ihtiyaca cevap verebilir, sorumluluk alarak, eksiksiz, sabırla, hevesle çalışarak başarıyı yakalayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Başarının yolu sevmek"

Gençlere yaptıkları işi sevmeleri tavsiyesinde bulunan ATO Başkanı Baran, "Sizlere tavsiyem, hangi iş olursa olsun, severek yapın. Zamanınızı kiraya vermeyin. Yani sonunda para kazanacağım düşüncesiyle çalışmayın. Sevdiği işi yapan, işini severek yapan çalıştığını düşünmez bile. Bir ömür boyunca bir işi başarıyla sürdürmenin yegane yolu sevmektir. Aslına bakarsanız hayatın her alanında mutlu olmanın yolu sevmekten geçiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Baran, Kariyer Günü kapsamında açılan firma stantlarını ve okulun mutfak çalışma alanlarını ziyaret ederek, bilgi aldı. Etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve Prof. Dr. Kürşat Göktürk, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, ATO Şehir Tanıtımı ve Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Birol Akman ile Tiyatro Sanatçısı Bekir Aksoy, akademisyen ve öğrenciler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Ankara Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir? Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çanakkale adayı Şaban Sarı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title