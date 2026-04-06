ATO Başkanı Baran, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın tarihi önemi ve başarısını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Baran, yazılı açıklamasında, Ajansın tarihi önemine ve çalışmalarına dikkati çekti.

AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve Milli Mücadele'nin sesi olarak tarih sahnesine çıktığını vurgulayan Baran, "AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kuruluşundan bu yana geçen 106 yıllık süreçte AA'nın tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın saygın haber kaynaklarından biri haline geldiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"AA, farklı dillerde yürüttüğü yayıncılık faaliyetleriyle Türkiye'nin sesini küresel ölçekte duyurarak, uluslararası medya alanında önemli bir referans noktası olmayı başarmıştır. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve değişen medya dinamiklerine hızla uyum sağlayan ve habercilikte kalite çıtasını sürekli yukarı taşıyan AA'nın doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine sunduğu katkı, savaş ve çatışmaların yaşandığı, küresel ekonomik rekabetin hız kazandığı içinde bulunduğumuz dünya konjonktüründe çok daha büyük önem taşıyor. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere, AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
