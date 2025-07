ATO Başkanı Baran: "PKK'nın silah bırakma kararı ekonomik kalkınmamız açısından kritik bir eşiktir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, " Pkk'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararı, sadece güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınmamız açısından da kritik bir eşiktir" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmanın ardından, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baran, bu konuşmanın tarihi bir açıklama olduğunu ve bunu büyük bir umutla karşıladıklarını belirtti.

PKK'nın silah bırakma kararını Türkiye ekonomisi açısından değerlendiren Baran, "PKK'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararı, sadece güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınmamız açısından da kritik bir eşiktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi, Malazgirt ruhunun yeniden diriltilmesi, bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşamış olan Türk ve Kürt halklarının ortak geleceğini, bir kez daha barış ve birlik zemininde buluşturacaktır. Silahların susması, terörün sona ermesi ve artık konuşarak, müzakere ederek sorunların çözülmesi çağrısı; milletimizin tamamının arzu ettiği güçlü bir gelecek vizyonunun temelini oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bu yaklaşımın gelecek nesilleri de güven içinde yaşatacak bir kardeşlik ikliminin teminatı olduğunu aktaran Baran, "Bu iradenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında bir komisyon marifetiyle kurumsallaştırılacak olmasının, sürecin siyasal meşruiyet ve toplumsal temsille güçlendirilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz"

Baran, toplumsal huzur ve güven ortamının pekişmesiyle birlikte güçlü bir kalkınma sürecinin hız kazanacağına inandıklarını ifade ederek, "Bizler iş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını her zaman yaşatarak, bu vatanı emekle, alın teriyle büyütecek gençlerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu sürecin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli birlik ve beraberlik duruşuyla her daim devletimizin yanında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye gönülden teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA