ATO Başkanı Baran, Odanın eylül ayı meclis toplantısında konuştu:

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, fiyat istikrarı sağlanırken üretim, yatırım, istihdam ve ticaret kapasitesinin korunması gerektiğini belirterek, "Her fırsatta ve her ortamda dile getirdiğimiz üzere, enflasyonla mücadele ederken reel sektör, üretim, yatırım, ticaret ve ihracat ihmal edilmemeli." açıklamasında bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun 29. dönem eylül ayı olağan meclis toplantısı ATO'da gerçekleştirildi.

Baran, yaptığı konuşmada, pandeminin etkilerinin sürdüğü dönemde göreve geldiğini, aradan geçen sürede dünya ve Türkiye ekonomisinin, önemli bir dönüşümden geçtiğini anlattı.

Pandeminin ardından yaşanan jeopolitik gelişmelerin, ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdiğine ve bu gelişmelerin Türkiye ekonomisi ile reel sektörü de etkilediğine işaret eden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası sürecinde reel sektörün finansmana erişimi zorlaştı, üretim ve ticaret maliyetleri yükseldi, işletmelerin sermaye ihtiyacı arttı. Bununla birlikte, enflasyondaki gerilemeyi önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Fiyat istikrarı sağlanırken üretim, yatırım, istihdam ve ticaret kapasitesinin korunması gerekiyor. Her fırsatta ve her ortamda dile getirdiğimiz üzere enflasyonla mücadele ederken reel sektör, üretim, yatırım, ticaret ve ihracat ihmal edilmemeli."

Vadeli satışlarda KDV için erteleme önerisi

Baran, işletmelerin finansmana erişim ve işletme sermayesi konusunda yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, ticaretin büyük ölçüde vadeli gerçekleştirildiği bir dönemde satış bedeli tahsil edilmeden KDV ödenmesinin, işletmelerin sermayesi ve nakit akışı üzerinde ilave yük oluşturduğunu vurguladı.

KDV'yi peşin ödemenin, işletme bilançolarına olumsuz yansıdığının altını çizen Baran, vadeli satışlarda hesaplanan KDV'nin ödeme süresinin, ticari işlemin tahsilat vadesi dikkate alınarak belirlenmesi ve satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 ay veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkan sağlayacak düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Kasım 2022'den bu yana ATO meslek komitelerinin 4 bin 950, komisyonların da 249 toplantı gerçekleştirdiğini anlatan Baran, bu toplantılarda sektörleri ilgilendiren konuların ele alındığını ve toplam 8 bin 39 karara imza atıldığını belirtti.

Meslek komitelerinin, ülkenin ekonomik yol haritasına katkı sağlayacak 350'den fazla tespit ve çözüm önerisini içeren dosya ve raporlarını ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilettiğini bildiren Baran, "Üyelerimizi ilgilendiren yaklaşık 5 bin güncel gelişme ve mevzuat konusunu da sektörel olarak filtreleyerek kendileriyle paylaştık. Bu süreçte bizleri kabul ederek iş dünyamızın meselelerini dinleyen ve çözüm arayışlarımıza destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, 4 yıllık görev dönemi boyunca atılan her adımda Oda üyelerinin hak ve menfaatlerini gözetmeye, Ankara'nın ve ülkenin kalkınma sürecine katkı sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayarak, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek komite ve meclis üyeliği seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA