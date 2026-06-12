ATO Başkanı Baran 5 aylık ihracat verilerini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yılın ilk beş ayında ihracatını yüzde 0,3 artırarak 111,17 milyar dolara yükselttiğini belirterek, verilerin küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen iş dünyasının üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkeye değer katmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Baran, Ticaret Bakanlığınca duyurulan ocak-mayıs dönemi ihracat verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında ihracatını yüzde 0,3 artırarak 111,17 milyar dolara yükselttiğini anımsatan Baran, "Bu veriler, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen iş dünyamızın üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkemize değer katmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.???????

Baran, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaretteki gücünü korumaya devam ettiğine işaret ederek, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasının önemini vurguladı.

Ankara'nın ihracatındaki gelişmelere dikkati çeken Baran, "Başkentimizin mayıs ayında ihracatını 300 milyon dolar artırarak, iller bazında ilk sırada yer almasından gurur duyuyoruz. Ankara 1,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan beşinci ili konumunu da korudu. Savunma sanayisinden makine sektörüne, medikal teknolojilerden yazılıma, mobilyadan gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren girişimcilerimizin emeği, vizyonu ve rekabet gücü bu başarının temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 40 ilin ihracatını artırdığını, 21 ilin de 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, bu tablonun üretim ve ihracatın ülke geneline yayıldığını, özellikle Anadolu'nun üretim gücünün, girişimcilik kapasitesinin ve rekabet kabiliyetinin her geçen gün daha da güçlendiğini ortaya koyduğunu bildirdi.