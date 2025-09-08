ATO Başkanı Baran'dan Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Orta Vadeli Program hakkında "Enflasyonun tek haneye inmesi; üreticiden yatırımcıya, işçiden işverene kadar her kesim açısından önemli" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Baran, programın dezenflasyon sürecinde de devam edeceğini belirtti. Baran, programın Türkiye'nin üretimini, yatırımını ve istihdamını olumlu yönde artıracağını vurguladı.

"Program, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

ATO Başkanı Gürsel Baran, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın, enflasyonla mücadele sürecinde de devam edeceğini belirterek, "Orta Vadeli Program dezenflasyon sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Ekonomide yaşadığımız her türlü sorunun baş kaynağı olan enflasyonun tek haneye inmesi, üreticiden, yatırımcıya, işçiden, işverene kadar her kesim açısından önemli. Programda ülkemizin üretim, yatırım ve istihdamını arttırmaya yönelik düzenlemelere yer verilmesini olumlu karşılıyoruz. Programın başarıyla uygulanması, ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için iş dünyası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Program, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu.

"Küresel rekabetçiliğini artıracağına inanıyoruz"

Orta Vadeli Program'ın, Türkiye'nin küresel siyasetine ve ekonomisine güç katacağını belirten Baran, "Bu programın, ülkemizin sanayide dönüşüm vizyonuna ivme kazandıracağını, savunma sanayi, medikal teknolojiler, bilişim ve yazılım gibi stratejik sektörlerde yerli kapasiteyi güçlendirerek, küresel rekabetçiliğini artıracağına inanıyoruz. Bu süreçte özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması da büyük önem taşıyor. Üretim kapasitemiz, nitelikli iş gücü, enerji verimliliği, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında hayata geçirilecek düzenlemeler, ülkemizdeki üretim ve yatırım ortamını güçlendirecek, ekonomimizin dayanıklılığını arttıracaktır. Programda, ihracatın geleneksel ürün ve pazar yapısının geliştirilerek, yeni ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların yürütülecek olması, Türk markalarının dünya vitrininde daha fazla yer almasına, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA