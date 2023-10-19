ATO Başkanı Baran'dan Kosova'ya "sağlık turizmi" daveti Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın hastaneleri, poliklinikleri, tıp fakülteleri ve bu fakültelerden mezun uzman doktorlarıyla önemli bir sağlık şehri olduğunu belirterek, Kosovalıları sağlık turizmi için başkente davet etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın hastaneleri, poliklinikleri, tıp fakülteleri ve bu fakültelerden mezun uzman doktorlarıyla önemli bir sağlık şehri olduğunu belirterek, Kosovalıları sağlık turizmi için başkente davet etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran ve beraberindeki heyet, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ve Sağlık Bakanı Arben Vitia ile bir araya geldi.

Baran, Kosova'ya, iki ülke arasındaki ticaret hacminin karşılıklı denge içinde yükselmesini sağlamak amacıyla geldiklerini ifade ederek, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önemli bir ülke olduğuna işaret etti.

Kosovalıları sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere Ankara'ya davet eden Baran, bu ülkeden başkente gelen hastaların en yeni teknolojik imkanlarla hizmet alabileceklerine dikkati çekti.

Baran, şunları kaydetti:

"Bu alanda tek eksiğimiz, Kosova-Ankara arası direkt uçuş. Bu konu gündemimizde. Hasta vatandaşları aktarmalı taşımak mümkün olmuyor. Bu nedenle Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların öncelikli olarak ele alınması ve şehrin potansiyelini ortaya çıkaracak planlamalar yapılması gerektiği kanaatindeyiz."

Baran, Ankara'nın sağlık turizminden aldığı payı yükseltmeyi hedeflediklerini bildirerek, "Ankara, hastaneleri, poliklinikleri, tıp fakülteleri ve bu fakültelerden mezun uzman doktorlarıyla önemli bir sağlık şehri." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara ekonomisi ve kentin sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi de veren Baran, "Başkentte sağlık turizmi yapmaya yetkili hastaneler, tıp merkezleri ve muayenehaneler olmak üzere toplam 376 belgeli tesis bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 350 bin hasta Ankara'da misafir edildi. Ankara'da tedavi hizmetlerinin yanı sıra diş hekimliği, saç ekimi, estetik cerrahi gibi hizmetleri almak da mümkün." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi de son yıllarda Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'nin sağlık hizmetleri kalitesinde üst seviyede olduğunu belirterek, Türkiye ile sağlık sektöründe işbirliği yapabileceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Arben Vitia ise Türkiye ile ilişkileri, sağlık alanı başta olmak üzere, üst düzeye taşımak istediklerini kaydetti.