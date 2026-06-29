ATO Başkanı Baran: Ankara'ya serbest bölge ve outlet köyü şart

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesi amacıyla başkentte serbest bölge kurulması ve uluslararası standartlarda bir 'Outlet Köyü' projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Ticaret Borsası ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde Ankara Ekonomi Zirvesi düzenledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasından birçok sektör temsilcisinin katılım sağladığı zirvede, 'Ticaret, Sanayi ve Tarımın Ortak Geleceği' odağında Ankara ve Türkiye ekonomisi değerlendirildi. Zirvede, sanayi, enerji, ticaret gibi alanlarda gerçekleştirilen panellerle Ankara'nın ekonomik anlamda gelişimi ve çözüm önerilerini masaya yatırıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Baran, Ankara'nın Ahilik geleneğinden gelen ticaret kültürüyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında güçlü bir ekonomik vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Ankara'nın yalnızca idari ve siyasi başkent olmadığını ifade eden Baran, "Kentimiz son yıllarda, yalnızca ülkenin idari ve siyasi başkenti olarak anılmaktan öteye geçerek, sanayinin, ticaretin, nitelikli tarımın, teknolojinin ve küresel inovasyonun da başkenti konumuna yükseldi" dedi.

Başkentin nitelikli insan kaynağı, organize sanayi bölgeleri, teknokentleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle geleceğin ekonomisini bugünden inşa ettiğini dile getiren Baran, savunma ve havacılık sanayi başta olmak üzere medikal, yenilenebilir enerji ve iş makineleri sektörlerinde uluslararası rekabet gücünün yüksek olduğunu belirtti.

Ankara'nın aynı zamanda eğitim, sağlık, kültür, kongre ve fuar turizminde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu kaydeden Baran, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kültürel değerleri, şehir hastaneleri ve jeotermal kaynaklarıyla kentin önemli bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Ankara'nın yüksek hızlı tren hatları, otoyollar ve Esenboğa Havalimanı sayesinde güçlü bir lojistik üs olduğunu belirten Baran, Esenboğa Metro Projesi'nin de bu gücü daha da pekiştireceğini söyledi. Temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi ile eylül ayında gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin Ankara'nın uluslararası görünürlüğünü artıracağını ifade eden Baran, bu süreçlerin başkent ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Ankara'da bir serbest bölge kurulmalıdır"

Konuşmasında Ankara ekonomisinin gelişimine yönelik iki önemli önerisini paylaşan Baran, ilk önerisinin Ankara'da serbest bölge kurulması olduğunu söyledi.

Türkiye'de faaliyet gösteren serbest bölgelerin ihracatın artırılması ve uluslararası yatırımların çekilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Baran, "Savunma sanayi, ileri teknoloji, sağlık teknolojileri, yazılım ve yüksek katma değerli üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracak bir serbest bölge, Ankara'nın ihracatına, istihdamına ve yatırım kapasitesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu adım, ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak, yabancı yatırımcıları şehrimize çekecek ve Ankara'yı uluslararası ticaret rotalarının merkezine yerleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın lojistik üstünlüğü, üniversiteleri, teknokentleri ve güçlü sanayi altyapısıyla serbest bölge için en doğru adres olduğunu vurgulayan Baran, bu yatırımın başkentin ihracatına, üretimine ve istihdamına önemli katkılar sunacağını kaydetti.

"Geniş hacimli bir 'Outlet Köyü' projesini hayata geçirmeliyiz"

Ankara'nın ekonomik gelişiminde turizmin de önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Baran, 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanını taşıyacak başkentin turizmde yeni bir hikaye yazması gerektiğini söyledi.

Gordion'dan Aslanhane Camii'ne, Beypazarı'ndan Kızılcahamam'a, Ankara Kalesi'nden Cumhuriyet mirasına kadar çok güçlü değerlere sahip olduklarını belirten Baran, yerli ve yabancı turistlerin şehirde daha uzun süre kalmasını sağlayacak yeni çekim merkezlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Avrupa'da başarıyla uygulanan 'Outlet Köyü' modelini önerdiklerini belirten Baran, "Kentimizin turizm ve hizmet sektörünü canlandırmak, yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla uluslararası standartlarda, geniş hacimli bir 'Outlet Köyü' projesini hayata geçirmeliyiz. Bu proje hem markalarımızın katma değerini artıracak hem de kentimizi bir alışveriş ve ticaret destinasyonuna dönüştürerek istihdama büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Hepimizin ortak hedefi aynı, Ankara'yı büyütmek"

Ankara'nın ticaretten sanayiye, tarımdan kültür ve sanata kadar her alanda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Baran, mevcut potansiyelin çok daha büyük olduğunu söyledi.

ATO, ASO ve Ankara Ticaret Borsası arasındaki güçlü iş birliğinin kentin en büyük sermayesi olduğunu vurgulayan Baran, "Hepimizin ortak hedefi aynı, Ankara'yı büyütmek ve dolayısıyla ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Ekonomi Zirvesi'nde dile getirilen görüş ve önerilerin kamu yönetimi ile karar alıcılar açısından önemli bir yol haritası oluşturacağına inandığını belirten Baran, Ankara'nın gelişimine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı