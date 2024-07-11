Üye Girişi
Haberler

ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Baran, ABD Büyükelçisi Flake'e Ankara Ticaret Odası üyelerinin iş görüşmeleri, konferans, seminer, toplantı, fuar gibi amaçlarla gerçekleştirmek istedikleri ABD ziyaretleri için vize süreçlerinde kolaylık sağlanması konusunu dile getirdiklerini söyledi. Ziyaretlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısı nedeniyle ABD'de bulunduğu zamana denk geldiğini belirten Baran, "ABD ile Türkiye arasında NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri, Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış ve istikrarına önemli katkı sağlıyor" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere üç saç ayağı üzerine oturduğunu dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci büyük ticaret odası olarak bizler, bu ilişkinin ekonomik ve ticari bölümüyle ilgileniyoruz. Bu alanlardaki ilişkilerin gelişmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz. ABD ile 2013 yılında 6,6 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere 19,9 milyar dolarlık dış ticaretimiz vardı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllardaki artışla rekor bir seviyeye ulaşarak 30 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması yönünde bir hedef önümüze koymuştu. Mevcut veriler bu hedefe orta vadede ulaşılabileceğini gösteriyor."

Türkiye'nin ticaret ve yatırım açısından büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Baran, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmek üzere yürüttükleri çalışmaları aktardı. Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, ABD vatandaşlarının Başkent'te sağlık turizmi alabileceğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği binasındaki ziyarette ATO Başkanı Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ile Ali Yıldız eşlik etti. Görüşmede Dış Ticaret Elçi Müsteşarı Michael Lally de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Ankara Diplomasi Politika Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Bakmadan Geçme

11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak? Süper Lig yeni sezon maç takvimi! 2024-25 Derbiler belli oldu mu? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title