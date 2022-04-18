ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti - Haberler

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ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tokat'ta bir taksici kredi kartına para yatırmak için geldiği ATM'nin ekranında "Paranızı alınız" yazısını fark edince şaşırıp kaldı. ATM haznesinden aldığı 1.500 TL'yi polis merkezine teslim eden taksici, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Belki biri dalgınlıktan unutmuştur, bir garibanındır ihtiyacı vardır. Parayı emniyet güçlerine teslim etmeye karar verdim" dedi.

Tokat'ta taksicilik yapan Duran Atik (49) akşam saatlerinde bir bankanın Atm'sine kredi kartı borcunu yatırmak istedi. Bu sırada ekranda paranızı alınız yazısını fark eden Atik, Atm'nin haznesinde duran parayı gördü. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan taksici parayı saydığında bin 500 lira olduğunu tespit etti.

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

KARAKOLA TESLİM ETTİ

Bir süre paranın sahibi gelir diye ATM önünde bekleyen taksici kimsenin gelmemesi üzerine parayı polis merkezine teslim etmeye karar verdi. Gaziosmanpaşa polis merkezine giden Atik, tutanak karşılığında parayı teslim etti. Polis merkezinde görevli polis memurları paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, duyarlı davranışından dolayı taksiciye teşekkür etti.

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Atik, ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek, "İftardan sonra kredi kartıma para yatırmaya geldim. Ekranda 'Paranızı alınız' yazısı vardı. Parayı aldım sağa sola baktım kimse yoktu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Belki biri dalgınlıktan unutmuştur, bir garibanındır ihtiyacı vardır. Ben de parayı emniyet güçlerine teslim etmeye karar verdim" dedi.

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kredi Kartı, Polis, Tokat, ATM, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

ali can:

5 YIL TOKATTA ÇALIŞTIM EŞSİZ GÜZELLİKTE İNSANLARLA TANIŞTIM GERÇEKTEN HELAL OLSUN TEBRİKLER

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Hakan Arslanoglu:

Yapılan dürüstlüğün bile gizli kalması gerekir ama Ülkemizde dürüstlük unutulduğundan sayılı insanlar tarafından yapıldığı için haber oluyor..

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ali aydemir :

Dürüstlüğünden dolayı takdir ediyorum taksisi kardeşimizi. Hemen götürüp teslim etmesi, örnek bir davranış. Aksi şekilde hareket edilmesi de sıkıntı yaratır zaten. Çünkü ATM kamerası her şeyi kaydediyor.

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