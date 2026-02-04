Çalışanların fikri hayata geçirildi, atıklar ile ATM üretildi

Atık ve hurdalardan üretilen, enerjisini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan alan özel tasarım Atm, Garanti BBVA'da çalışanların yenilikçi fikirlerinin nasıl somut projelere dönüştüğünün ve sürdürülebilirliğin kurum kültürünün doğal parçası haline gelişinin bir sembolü niteliğinde.

Dünya, kaynakların giderek azaldığı ve bu azalışın küresel ekonomileri, tedarik zincirlerini ve yaşam biçimlerini doğrudan etkilediği yeni bir döneme girerken, sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel bir başlık değil; iş yapış biçimlerini kökten dönüştüren bir zorunluluk haline geliyor. Garanti BBVA, bu dönüşümü yalnızca stratejileriyle değil, kurum kültürünün içinden doğan yenilikçi fikirlerle de desteklemeyi sürdürüyor.

Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri, Erenköy Şubesi'ne yerleştirilen özel tasarımlı ATM oldu. Tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirilen, enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan alan bu ATM, bir Garanti BBVA çalışanının küçük bir fikriyle başlayan anlamlı bir dönüşüm hikayesinin ürünü. ATM'nin kabini, bankanın farklı şube ve merkezlerinden toplanan atık ve hurdalardan elde edilen malzemelerle hazırlandı. Yüzeyinin yüzde 83'ü metal ve elektronik atıklardan, yüzde 8'i dönüştürülmüş kağıt ve kartondan, yüzde 4'ü ise dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. Bir zamanlar işlevini tamamlamış parçalar, bugün milyonlarca insanın temas ettiği bir finans teknolojisi ürünü olarak yeniden hayat buluyor.

"Yenilik ve dönüşüm, kurum kültürünün içinden doğuyor"

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bankamızda sürdürülebilirliği, yalnızca stratejik bir hedef olarak değil, tüm iş yapış biçimlerimize yerleşmiş bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Bu ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması. Yeniliğin, işin içinde olup, merak ve cesaretle deneyen ekiplerle büyüdüğüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve denemekten çekinmeyecekleri bir alan açtığınızda, inovasyon da doğal biçimde gelişiyor. Bu proje de, bankamızda insan odağını, üreticiliği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren kurum kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır."

Atıklar ekonomik ve toplumsal değere dönüşebilir

Yapılan açıklamaya göre, bankanın bu özel ATM projesi, yalnızca yenilikçi bir tasarım çalışması değil; aynı zamanda sürdürülebilirliğe bakış açısını dönüştürmeyi hedefleyen bir düşünce egzersizi olarak konumlanıyor. Atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken maddeler değil, doğru fikirlerle yeni ekonomik ve toplumsal değerlere dönüşebileceğini hatırlatıyor. Banka, bu projeyle sürdürülebilirliğin, teknolojinin ve insan üreticiliğinin birlikte nasıl anlamlı bir etki oluşturabileceğini gösteriyor. Bugün sembolik bir örnek olarak hayata geçen bu ATM'nin, gelecekte daha sürdürülebilir şubelerin, daha verimli teknolojilerin ve daha kapsayıcı iş modellerinin ilham kaynağı olması hedefleniyor. - İSTANBUL