ATB Meclisi, Erdoğan Ekinci'yi oybirliğiyle Meclis Başkanlığına seçti

Antalya Ticaret Borsası'nın yeni dönem ilk Meclisi, Meclis'te yaşı en büyük Meclis Üyesi Veli Karasu başkanlığında toplandı. ATB Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda meclis üyeleri, Meclis Başkanlık Divanını belirledi. Meclis Başkanlığı için aday olan Erdoğan Ekinci, meclis üyelerinin oybirliğiyle Meclis Başkanlığına seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları Abdullah İnan ve Murat Köseoğlu, Katip Üye ise Veli Karasu oldu.

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB seçimlerinin demokratik ortamda gerçekleştirildiğini belirtirken, "Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevine şahsımı yeniden layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Seçimlerde oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde, üyelerimiz, sektörümüz ve Antalya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Meclis Divanımızla birlikte toplantılarımızın düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi için gayret göstereceğiz. Yeni dönemin Borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle seçimlere katılarak iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Meclisimizde, Yönetim Kurulumuzda, Meslek Komitelerimizde ve Disiplin Kurulumuzda görev alan arkadaşlarımızı ve Birlik delegelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Görevlerini tamamlayan arkadaşlarımıza da Borsamıza bugüne kadar sundukları katkılar için teşekkür ediyorum. Bu fırsatla, Borsamızda geçmişten bugüne görev yapmış tüm üyelerimizi şükranla anıyor, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca Meclis Başkanlığı görevini sürdürecek Erdoğan Ekinci Başkanıma ve Divanımızda görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Kimsenin gölgesine girmedik kimseye gölge etmedik"

Antalya Ticaret Borsası'nın yüz yılı aşan geçmişiyle güçlü bir kurum kültürüne sahip, üyeleri, sektörü ve Antalya için çalışan, görüş ve önerileriyle katkı sunan köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Başkan Ali Çandır, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu olarak yeni çalışma dönemimize başlarken bu birikimin ve bize duyulan güvenin ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi üyelerimizin sorunlarını takip etmeye, sektörümüzün ihtiyaçlarını doğru şekilde ortaya koymaya ve Antalya'nın üretim gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Çalışma anlayışımız bugüne kadar net oldu. Sahadan gelen sorunları doğru tespit etmek, verilerle ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kurumlar nezdinde sonuna kadar takip etmek. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurumumuza ve kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk gereği hiç kimsenin gölgesine girmedik, kimseye de gölge etmedik. Üyelerimizin sorunları ve hakları uğruna, sektörümüzün ve kentimizin geleceğini gözeterek çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürdük. Bu çalışmalar kapsamında hiçbir kişisel çıkar ya da gelecek peşinde olmadık. Hepimiz, kurumsal sorumlulukla birlikte hareket etmenin ve ortak akıl üretmenin etkili sonuçlarını elde etmeye odaklandık. Yeni dönemde de bu anlayışımız değişmeyecek."

Komiteler mutfağımız

Meclis ve meslek komitelerine yeni katılan üyelere başarılar dileyen Çandır, "Kendilerine hoş geldiniz diyor, üstlendikleri görevlerin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni arkadaşlarımızın farklı bakış açıları ve enerjisi ile görevlerine devam eden arkadaşlarımızın tecrübesinin çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. ATB için meslek komitelerinin önemini vurgulayan Başkan çandır, "Özellikle meslek komitelerimizin katkısını çok önemsiyoruz. Komitelerimiz, Borsamızın sahayla en güçlü bağını kurduğu, sektörün gündemini doğrudan gördüğü ve çalışmalarımızın şekillendiği yapılardır. Her zaman söylediğim gibi, Borsamızın mutfağıdır. Bu nedenle sektörünüzde yaşanan sorunları, üyelerimizin beklentilerini ve çözüm önerilerinizi komitelerimizde açıkça ortaya koymanızı; proje fikirlerinizi paylaşmanızı ve gündeme taşıdığınız konuların takipçisi olmanızı bekliyoruz. Yönetim Kurulu olarak biz de sizlerden ve üyelerimizden gelen konuları ilgili her platformda takip etmeye ve sektörümüzün sesini duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üyelerimizin sesi olacağız

Borsa yönetimi olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi sektörün sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Ali Çandır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dört yılda, artan üretim maliyetlerinden finansmana, su ve iklim değişikliğinden pazarlamaya, ihracattan tarımın geleceğine kadar sektörümüzü doğrudan etkileyen pek çok başlık gündemimizde olacak. Borsamız bugüne kadar üyelerinden ve sahadan aldığı bilgiyi kurumsal birikimiyle birleştirdi; araştırdı, değerlendirdi, görüş oluşturdu ve ilgili kurumlar nezdinde takip etti. Bu dönemde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan, üyemizin ve sektörümüzün gündemindeki konuların Borsamızda karşılık bulması ve mümkün olduğunca çözüme kavuşmasıdır. Bu noktada sizlerin katkısı büyük önem taşıyor. Çünkü sahadaki değişimi, sektörlerimizin ihtiyaçlarını ve üyelerimizin karşılaştığı sorunları en yakından sizler görüyorsunuz. Bu bilgi ve tecrübeyi Borsamızın kurumsal birikimiyle bir araya getirerek çalışmalarımızın üzerine yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı