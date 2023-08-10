Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü ile ETSO 'Sektörel İşbirliği Alanları Çalıştayı' düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü arasında 'Sektörel İşbirliği Alanları Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri ve müfredatın iş hayatına adaptasyonu konusunda bir protokol hazırlanması kararlaştırıldı.

Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 'Sektörel İşbirliği Alanları Çalıştayı' düzenledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen, 'Sektörel İşbirliği Alanları Çalıştayı'na Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası adına Meclis Üyeleri İsmail Suci ve Nuhi Aydoğdu, Genel Sekreter Kürşat Karagöl, İş ve Endüstri İlişleri Uzmanı Mehmet Yarbaşı, ETSO KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli, 35.Meslek Komitesi Başkanı ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Erzurum Temsilcisi Tarık Yıldırım, Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri; Doç.Dr.Salih Börteçine Avcı, Doç.Dr. Tuna Batuhan, Dr.Öğretim Üyesi Adnan Karataş, Araştırma Görevlileri Tuba Salman ve Şuheda Altınok katıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 2023-2026 Stratejik Plan kapsamında Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetleri çerçevesinde düzenlen 'Sektörel İşbirliği Alanları Çalıştayı' nda, Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü müfredatının, örgün öğretim boyunca iş hayatına adaptasyonu konusunda nelerin yapılabileceği konusunda bir protokol hazırlanmasına karar verildi.

"'Sektörel İşbirliği Alanları Çalıştayı' tamamlandıktan sonra, katılımcılara katılım belgeleri verildi. - ERZURUM