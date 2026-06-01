Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlikler ve Çin'de PMI verisinin gerilemesiyle Asya borsaları karışık seyrederken, yapay zeka rallisi ve Nvidia CEO'sunun Güney Kore ziyaretiyle Kospi ve Nikkei rekor kırdı.

Asya borsalarında, ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Asya tarafında da Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın bu hafta Güney Kore'ye yapacağı ziyarette ülkenin önde gelen teknoloji yöneticileriyle görüşeceğine dair haber akışıyla Güney Kore borsasında sert yükselişler görülürken LG'nin hisseleri yüzde 30'a yakın yükseldi.

Öte yandan Çin'de mayıs ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,2'den 51,8'e gerilemesinin ardından ülkede pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 yükselişle 8.788 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 66.928 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 4.053,63 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 25.408 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 74.736 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi 8.874,16 puanla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 67.231,28 puanla rekor seviyeyi gördü.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
