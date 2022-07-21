Asya borsaları karışık seyretti Asya'da pay piyasaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından karışık bir seyir izledi. Asya'da pay piyasaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından karışık bir seyir izledi. BoJ, para politikasına ilişkin açıklamasında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, bu yılki büyüme tahminini düşürdü, enflasyon beklentisini yükseltti. Japonya ekonomisine yönelik belirsizliklerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, bankanın ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği belirtildi. Öte yandan, banka, şirketlerin fiyatlardaki baskıyı tüketici fiyatlarına yansıttığını kaydederek Japonya için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 2,3'e yükseltti. Çin'de artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ekonomi üzerindeki baskıyı gittikçe artırırken, tedbirlerin çoğalmasının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor. Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederek 3.272 puana geriledi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,93 artışla 2.409 puana çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 27.803 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 primle 138,6'ya yükseldi. Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 55.493 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,60 düşüşle 20.555 puan oldu. AA / Murat Aslan - Ekonomi Merkez Bankası Japonya Asya Ekonomi Haberler

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