Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle Asya borsalarında oynaklık yaşanıyor. Japonya'da risk iştahı artarken, Çin'in emlak sektörü için endişeler devam ediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüş yaşadı.

Asya borsaları, karışık bir seyir izledi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda artan oynaklık, Asya piyasalarına da taşındı.

Japonya Ekonomi Bakanı Yoshitaka Shindo, yaptığı açıklamada, "Deflasyonun sona ermesi için olumlu sinyaller ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı. Shindo'nun "hükümetin ekonomik yönetim ve kalkınmaya yönelik tüm politikaları kullanacağını" belirtmesiyle Japonya pay piyasalarında risk iştahının arttığı görüldü.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde kaldı.

Çin tarafında ise ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in emlak sektörü için görünümünü "durağan"'dan "negatif"'e indirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 artışla 2.572 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.120 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,41 artışla günü 33.168 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 147,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yönceki kapanışının hemen altında 67.454 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 primle 18.057 puanda.