Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsalarında, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin azalması ve enerji maliyetlerindeki düşüşe rağmen teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. ABD istihdam verileri Fed faiz artırım beklentilerini azaltırken, Çin-Rusya ortak askeri tatbikatı dikkat çekiyor.

Asya borsalarında, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin azalması ve enerji maliyetlerindeki düşüşlere karşın teknoloji hisselerindeki satışlarla karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltması küresel risk iştahı üzerinde etkili olurken yeni haftada teknoloji hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Öte yandan, bölgede sanayi ve ticaret şirketlerinin performansı endekslerin pozitif tarafta konumlanmasında etkili oluyor. Jeopolitik tarafta ise Çin ve Rusya donanmalarının Sarı Deniz ve çevresindeki sularda ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık "Ortak Deniz-2026" tatbikatının, Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinin Çingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 azalışla 8.051 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 69.844 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 düşüşle 4.041 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,81 kazançla 23.589 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,68 üzerinde 78.291 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi

Devasa konvoy Ankara'da! Bu canavarlar o ülkenin liderini taşıyacak
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan