Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasında anlaşma umutları artsa da saldırıların yeniden başlaması ve petrol fiyatlarındaki belirsizlikle Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Japonya Merkez Bankası faiz kararını değerlendirirken Güney Kore'de teknoloji hisseleri rekor kırdı.

Asya borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Daha önceki anlaşma haberlerinden bir sonuç çıkmaması da göz önüne alındığında, süreçte yatırımcıların daha temkinli davrandığı görülüyor. ABD'de ham petrol stoklarında görülen kayda değer düşüş de görüşmelerden çıkacak sonuçların önemini ortaya koyuyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, merkez bankasının Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam ettiği için faiz artırımının zamanlamasının hala değerlendirildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında yapacağı para politikası toplantısında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor.

Güney Kore tarafında yarı iletken ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş dikkati çekerken Kospi endeksi rekor kırdı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 yükselişle 8.047,5 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 64.970 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 4.146 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 25.689 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 azalışla 76.430 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı

İran, Hamaney'le ilgili haftalardır konuşulan iddiayı doğruladı
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim