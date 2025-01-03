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ASO NÜKSAK Üyeleri Güney Kore'de Nükleer Enerji Konferansına Katıldı

ASO NÜKSAK Üyeleri Güney Kore'de Nükleer Enerji Konferansına Katıldı
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Ankara Sanayi Odası'nın Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri, Güney Kore'de düzenlenen 'NES 2024 Nükleer Enerji ve Güvenlik Konferansı'na katılarak firmalarını tanıttılar ve sanayi tesislerini ziyaret ettiler. Burcu Özbozkurt, programın nükleer enerji üretim kapasitelerini artırma açısından verimli geçtiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) nükleer güç santrali projelerinde yerli tedarik oranını artırmayı amaçlayan Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri, Güney Kore'de düzenlenen "NES 2024 Nükleer Enerji ve Güvenlik Konferansı"na katıldı.

ASO'nun 2016 yılında Nükleer UR-GE Projesi ile temellerini attığı Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri, nitelikli ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra nükleer güç santrallerinde deneyimli ülkeleri de ziyaret ederek çalışmalarını sürdürüyor. Küme üyeleri, Güney Kore'de düzenlenen "NES 2024 Nükleer Enerji ve Güvenlik Konferansı"na katıldı. Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen konferansta ASO NÜKSAK üyeleri, firmalarını ve üretim kabiliyetlerini tanıttıkları toplantılara katılarak, ikili görüşmelerde bulundu. ASO ve ASO NÜKSAK Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt başkanlığındaki heyet, Güney Kore ziyaretinde Ulsan bölgesinde yer alan Samhong Machinery, PK Vana ve Doosan'ın sanayi tesislerini de ziyaret etti. Firmaların nükleer sanayii üretim kabiliyetlerini yakından görme imkanı bulan ASO NÜKSAK üyeleri, üretim süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi aldılar.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'ni ziyaret eden ASO NÜKSAK heyeti, Ticaret Müşaviri Özlem Üntez ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticari faaliyetler ve yeni pazar çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Güney Kore'nin yakın dönem yatırım planlarının enerji ve yüksek teknolojili ürünlere odaklandığının ifade edildiği görüşmede, ülkedeki KOBİ kümelenmelerinin Türkiye ve Güney Kore arasındaki muhtemel iş birlikleri için iyi bir başlangıç noktası olacağına dikkat çekildi.

ASO NÜKSAK heyeti, ayrıca Saeul Nükleer Güç Santrali'ni de ziyaret etti. Santraldeki nükleer uzmanlarından santralin ilk inşaatından bu yana geliştirilen güvenlik önlemleri, radyasyon güvenliği ve kontrol odası hakkında bilgi alan heyet, yakıt bekletme havuzu ve türbin adasında da incelemelerde bulundu.

"NES 2024 Konferansı'nda gerçekleştirilen görüşmeler ile sanayicilerimiz firmalarını tanıtma fırsatı buldular"

ASO ve ASO NÜKSAK Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, programın küme üyelerinin nükleer enerji alanındaki üretim kapasitelerini geliştirme ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırma açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Özbozkurt, "NES 2024 Konferansı'nda gerçekleştirilen iş görüşmeleri ile sanayicilerimiz hem Güney Kore'nin ileri üretim tekniklerini yakından incelediler hem de firmalarını tanıtma fırsatı buldular. Ayrıca Samhong Machinery, PK Vana ve Doosan gibi sektör lideri firmaların tesislerinde edindiğimiz tecrübeler, ilerleyen süreçlerde nükleer projelerde daha aktif rol almamız için önemli bir yol haritası oluşturdu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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