ASO Başkanı Ardıç, Odanın haziran ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek, yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımız için sağlanan bu tür desteklerin geleneksel sektörlerimizi de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından değerli olacaktır." ifadesini kullandı.

ASO'nun haziran ayı meclis ile 2. ve 3. OSB müteşebbis heyet müşterek toplantıları, Oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a saldırıları, İran'ın misillemeleri ve ABD'nin müdahil olmasıyla yaşanan sürecin, küresel ölçekte kaygıları zirveye taşıdığını söyledi.

Bu gelişmelerin küresel ekonomiyi de derinden etkilediğine dikkati çeken Ardıç, tedarik zincirlerinde oluşan yeni risklerin ise reel sektörü zor duruma düşürdüğünü bildirdi.

Ardıç, güçlü savunma sanayisinin zorunluluk olduğuna işaret ederek, bu alanda dışa bağımlılığı azaltmanın, yerli üretim odaklı teknolojileri geliştirmenin mevcut dönemde en stratejik adım olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisinde attığı adımların stratejik bir dönüşümü gösterdiğini dile getiren Ardıç, kamuya ve özel sektöre ait dünya devi Türk şirketlerinin, yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle küresel pazarlarda söz sahibi olduğunu anlattı.

"Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için sınai üretimin artması önemli"

Ardıç, nitelikli iş gücünün azalması, makine ve ekipmanların değer kaybı gibi çeşitli nedenlerin ise sanayi sektörünün potansiyel büyüme kapasitesini sınırlandırdığını belirterek, yüksek faiz oranlarının krediye erişimi zorlaştırdığını kaydetti.

Sanayicilerin yatırım gücünü artırmak amacıyla atılan adımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Ardıç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'ni, sanayimizin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek ve yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Yeni sistemin, özellikle teknoloji odaklı ve dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlara yönelik seçici yaklaşımı, ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumludur. Reel sektörümüzün finansmana erişim zorluklarına çözüm getirmesi amacıyla verilecek teşvik ve faiz desteklerinin yatırımları yeniden canlandırmasını temenni ediyoruz."

Ardıç, bu yeni sistemin tamamlayıcısı olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı büyüklüğünün ise 500 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımız için sağlanan bu tür desteklerin geleneksel sektörlerimizi de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından değerli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyümesine inşaat sektörü ve kısmi zayıflamaya rağmen iç talebin kaynaklık ettiğine dikkati çeken Ardıç, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için sınai üretimin artmasının önemli olduğunu söyledi.

"Yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli"

Ardıç, enflasyonla mücadelede arz yönünün de güçlü tutulmasının en az talep yönetimi kadar önemli olduğuna işaret ederek, enflasyonla mücadele için para politikasında rasyonel adımların atıldığını, maliye politikasından gelecek güçlü desteğin başarıya ulaşmanın anahtarı olacağını dile getirdi.

Sanayicilerin sıklıkla gündeme taşıdığı vize sorununa bir kez daha vurgu yapan Ardıç, "Dış ticaretimizin yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile yaşadığımız vize sorununun artık çözüme kavuşması için tüm taraflar gerekli adımları atmalı ve iş insanlarımızın önündeki engel kalkmalıdır." diye konuştu.

Ardıç, sürdürülebilir büyüme ve orta gelir tuzağından çıkış için enflasyonla mücadele, yatırım ortamı ve iklimi, istihdam piyasası, sosyal yardımlar, eğitim başta olmak üzere birçok alanda yapısal reformların hızla hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Türk Eximbank temsilcileri, banka tarafından ihracatçılara ve sanayicilere sağlanan desteklere ilişkin oda üyelerine bilgi verdi.