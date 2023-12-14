ASO Başkanı Ardıç: "Kaybedecek zamanımız yok"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, elektronik sektöründe girişimcilerin sayısını artıracak yeni teşvik politikalarının hayata geçirilmek zorunda olunduğunu belirterek, "Kabul etmeliyiz ki elektronik sektöründe her şey çok hızlı ve acil. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, elektronik sektöründe girişimcilerin sayısını artıracak yeni teşvik politikalarının hayata geçirilmek zorunda olunduğunu belirterek, "Kabul etmeliyiz ki elektronik sektöründe her şey çok hızlı ve acil. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

ASO Sanayi Meslek Komitesi tarafından, Ankara'da elektronik sanayiinin gelişimine katkı sunan sektör paydaşlarını ödüllendirmek üzere, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Teknopark Ankara'da tören düzenlendi. Ödül törenine ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra ASO Elektronik Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, TOBB Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

ASO Başkanı Ardıç, burada yaptığı açılış konuşmasında, elektronik sanayiinin, teknolojinin talepleriyle birlikte büyük olduğunu söylediği ivme ile gelişme gösterdiğini savunarak, "Bilim ve teknolojinin bütün alanlarına dokunan niteliği açısından, öznel olarak insan hayatını, genel olarak ise ekonomik gelişmeyi ve refahı etkilemektedir. Elektronik sanayiinin gelişmesi artık, ülkelerin bugününü ve gelecekteki konumlarını belirlemektedir" diye konuştu.

Ardıç, söz konusu durumun başat nedeninin, yüksek katma değerli ürünler üretmesi olduğunu aktararak, "Yani, kapsayıcı ve kaliteli büyümeyi doğrudan destekleyen, istihdama çok değerli katkılar sunan stratejik bir sektörden söz ediyoruz" dedi.

Endüstri 4.0'ın başrol oyuncularından biri olduğunu söylediği elektronik sanayisinin sektörün ürün yelpazesinin genişliğinin, Türkiye gibi ülkeler için hazine değerinde olduğunu aktaran Ardıç, "Beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, telekomünikasyon, bilgisayar ve endüstriyel cihazlardan savunma elektroniğine kadar bünyesinde barındırdığı her bir alt sektörü, ülkemiz için bir fırsat kapısı olarak değerlendiriyorum. Ülkemizde, bu alt sektörlerle ilgili ürün yelpazesinin gelişmesinde, özellikle son yıllarda büyük atılım yaptığımız savunma sanayii tarafında yapılan yatırımlar etkili olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Elektronik sektörünün ihracat odaklı büyümesini kıymetli olarak değerlendiren Ardıç, "Ancak teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması, ürün yelpazesini de hızla artırdığı için algılarımız da çok açık olmalı. Teknolojik gelişmelerin takibinin hızlı yapılması ve markalaşabilecek özgün üretimlere ağırlık verilmesi çok büyük önem taşımaktadır. En fazla bu sektörde, erken uyarı sistemine ihtiyacımız var. Sorunların önceden tespit edilmesi, hızla yapılacak analizler doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi gerekiyor ki, bu stratejik sektörde, rekabette üstünlük sağlayabilelim" değerlendirmesini yaptı.

ASO Başkanı Ardıç, 12. Kalkınma Planı'na göre, elektronik sektörünün, imalat sanayii ihracatı içindeki yüzde 1,4 olan payının 2028 yılında yüzde 2'ye yükselmesinin beklendiğini dile getirerek, "İhracatının 3,5 milyar dolardan 7,2 milyar dolara, ithalatının ise 20 milyar dolardan 24 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu tablo, sektörün en önemli sorununu da ortaya koyuyor; ithal bağımlılığımız maalesef çok yüksek. Bu yüzden, ithal bağımlılığı yüksek ara malların üretimini artırmak gerekiyor" dedi.

Elektronik sektöründeki KOBİ'lerin diğer KOBİ'lerden farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ardıç, "Özellikle elektronik bileşenlerin üretiminde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman teşviklerine kavuşması, Türkiye ekonomisindeki paylarını ve güçlerini artıracaktır" diyerek, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlarda yeniliklerin peşinde koşarken, aynı zamanda kendi yeterliliğimizi artıracak modeller oluşturulması gerektiğini belirtti.

Girişimcilerin sayısını artıracak yeni teşvik politikalarını hayata geçirmek zorunda olunduğuna dikkati çeken Ardıç, "Kabul etmeliyiz ki, bu (elektronik) sektörde her şey çok hızlı ve acil. Kaybedecek zamanımız yok. O yüzden bu sektörde kapsamlı bir büyümeyi ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak önlemleri; devlet, üniversite ve özel sektörün uyumlu koordinasyonuyla almaya ihtiyacımız var. Ekonomik bağımsızlığımızın elektronik sektöründeki başarımıza bağlı olduğu gerçeğini hiç unutmamalıyız" diye konuştu.

Elektronik sanayii açısından Ankara'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu savunan Ardıç, "Ankara'mız, bölgesel sanayi sıralamasında yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanlarında en çok yatırım yapılan bölgedir. Özellikle savunma sanayiindeki gelişmeler ve iyi işleyen, neredeyse geleceği inşa eden Teknoparklar, başkentimizin elektronik sanayiindeki sıçrama tahtalarından sadece birkaçıdır. Ankaralı sanayicilerimize bu konuda takdirlerimi sunmak isterim" değerlendirmesini yaptı.

Ardıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elbette sektörün genel sorunlarından bağımsız değiliz ama bu potansiyelimizin farkına vararak, dünyadaki ve ülkemizdeki olguları ve verileri iyi analiz ederek yol aldığımızda, bu sektörde öncü bir kent olacağımıza kuşkum yok. Elektronik sektöründe Ankara'da faaliyet gösteren girişimcilerimizin artması, hem başkentimiz hem de ülkemiz ekonomisi için paha biçilmez değerdedir.

Bize düşen onları cesaretlendirecek ve karar vericilerle aralarında köprü olacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu alanda üretim yapan, üstün hizmette bulunan ve girişimci olan firmalarımızı ödüllendirmek de bu faaliyetlerden biridir ve çok kıymetlidir."

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Bu kapsamda Necmettin Uzun, Yılın İş İnsanı Ödülü'nü ASO Başkanı Ardıç'ın elinden aldı. Malik Aviral, Hasan Akduman, Güngör Özgün ve Hüseyin Kurban'a Üstün Hizmet Ödülü'nü KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu takdim etti. Girişimcilik Ödülü'ne layık görülen Halil Enes Dağhan ise ödülünü TOBB Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay'ın elinden aldı.

Ödül töreni, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - ANKARA