ASO Başkanı Ardıç gençlerle bir araya geldi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Çankaya Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Kariyer Fuarı açılış programı konuğu olarak üniversiteli gençlere hitap eden Ardıç, iş hayatını, Ankara Sanayi Odası'nı, Başkent'te sanayinin dününü, bugününü ve geleceğini anlatarak, kariyer planı yapan gençlere tavsiyelerde bulundu.

ASO Başkanı Ardıç'ı Çankaya Üniversitesi'ne gelişinde Rektör Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş karşıladı. Rektör Prof. Dr. Maraş ile birlikte üniversitede kısa bir gezinti yapan ve gençlerle sohbet eden Ardıç, daha sonra Merkez Kampüs Kırmızı Salon'da "ASO Başkanı Seyit Ardıç Geleceğin Liderleriyle Buluşuyor" programında üniversitelilere hitap etti.

"Servet değil sermaye birikimi"

Geleceğin mimarı gençlerle bir araya gelmekten, onların enerjisini ve dinamizmini görmekten her zaman büyük güç aldığını belirten Ardıç, çalışma yaşamına nasıl başladığını, iş hayatındaki dönüm noktalarını, Ankara Sanayi Odası ile nasıl tanıştığını ve başkanlığa nasıl seçildiğini gençlerle paylaştı. İş hayatındaki temel politikalarının servet değil sermaye birikimi yapmak olduğunu belirten Ardıç, "Çünkü finansal anlamda her zaman güçlü olmalısınız. Aslına bakarsanız iş dünyasının sorunlarından birisi de bu zaten; para kazanınca hemen arabasını, evini değiştirir, yazlık alır, o da yetmez daha büyüğünü, daha lüksünü alır. Ama en ufak bir kriz döneminde de büyük sıkıntıya girer. Bizim şirketimiz, sermayesi güçlü olduğu için her krizden güçlü çıkmayı başardı" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ülkemizin başkentini sanayi ve teknolojinin başkenti yapmak"

Ankara Sanayi Odası ile 1999 yılında tanıştığını ve 2005 yılında Zafer Çağlayan'ın başkanlığındaki yönetim kuruluna en genç üye olarak girdiğini belirten Ardıç, "26 yıldır Komite Üyeliği, Meclis Üyeliği, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanvekilliği dahil tüm organlarda seçilerek görev yaptım. 13 Aralık 2022'den bu yana da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. İş hayatındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimi Ankara'da ve ülkemizde sanayinin daha da gelişmesi için aktarmaya çalışıyorum. Ankara Sanayi Odası olarak bizim hedefimiz, ülkemizin başkentini sanayi ve teknolojinin de başkenti yapmak" ifadelerini kullandı.

"Korumacı politikalarla ticaret savaşları da tüm hızıyla sürüyor"

Ankara Sanayi Odası'nın çalışmalarını da anlatan Ardıç, Başkent'e bir teknoloji üssü ve serbest bölge kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Ardıç, "Dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde küresel ekonomi hızla dönüşürken, korumacı politikalarla ticaret savaşları da tüm hızıyla sürüyor. Kalkınma hedeflerimize ulaşabilmek için sadece üretimimizi ve ihracatımızı artırmanın tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Verimliliğimizi ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızı da artırmak zorundayız" dedi.

Markalaşma ve marka değerinin önemine de dikkatii çeken ASO Başkanı Ardıç, "Ülke olarak hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek. Eğer bu hedefi gerçekleştirmek istiyorsak, mutlaka uluslararası düzeyde rekabet edebilecek marka firmalar oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Beşeri sermayemizi verimli kullanmalıyız"

Eğitimin önemine vurgu yapan ASO Başkanı Ardıç, şöyle devam etti:

"Ortaöğretimdeki neredeyse her öğrencimizi üniversite için hazırlıyoruz. Akademik bir başarı vaat ediyor mu, ilgi alanına, yeteneğine göre bir seçim yapacak mı bakmıyoruz. Sonuçta hiçbir akademik başarı vaat etmeyen pek çok gencimiz bir şekilde Anadolu'daki bir üniversitenin bir bölümünden mezun oluyor, işsizler ordusuna katılıyor. Üniversite sınavında birkaç matematik netiyle öğrenci alan mühendislik fakülteleri olduğunu duyuyoruz. Gençlerimiz kabiliyeti ve potansiyeli olmayan bir mesleğe yöneldiği için hem başarısız hem de mutsuz oluyor. Kalkınmanın en önemli itici gücü olan beşeri sermayemizi verimli kullanmalıyız. Yapmamız gereken, akademik başarı vaat etmeyen öğrenciyi, mesleki eğitime yönlendirmek olmalıdır. Kabiliyetine göre bir mesleki eğitim alırsa, gelecekte çok başarılı bir usta olabilir. Girişimcilik potansiyeli de varsa, kendi işletmesini kurup, büyütebilir."

"En tehlikeli olan insan kaynağımızda verdiğimiz cari açık"

Üniversiteli gençlere kariyer planları ve girişimcilik konusunda da tavsiyelerde bulunan Ardıç, "Bizim en önemli değerimiz sizlersiniz. İyi eğitim almış, genç ve nitelikli insan kaynağı ülkemizin en büyük sermayesi. Ancak nitelikli gençlerimiz, işgücümüz yurt dışına göç ediyor. TÜİK verileri göre 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına giden Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 110 artarak 290 bini aştı. Bunlar arasında doktorlarımız, mühendislerimiz var. Ama diğer taraftan da dünyanın en çok göç alan ülkesiyiz. Kimler göç ediyor ülkemize; Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar Bunlar da genellikle tarım ve hayvancılıkta çalışıyorlar. Yani baktığımız zaman doktor mühendis ihraç ediyor; çoban ithal ediyoruz. Hep cari açık cari açık diye konuşuluyor ya, işte en tehlikeli cari açık aslında budur. Beşeri sermayemizde, insan kaynağımızda verdiğimiz cari açıktır en tehlikeli olan" ifadelerini kullandı.

"İş hayatına atılmaktan korkmayın"

Gençlere iş hayatına atılmaktan, makul ölçülerde risk almaktan korkmamalarını tavsiye eden Ardıç, şunları söyledi:

"Bundan 10 yıl, 20 yıl sonra da belki sizlerden birilerinin başarı hikayelerini konuşuyor olacağız. Yeter ki cesur olun. Girişimci olmayı planladığınız sektörde iş gücü olarak mutlaka kendi emeğinizi de koyun. Herkesin düşündüğünden farklı düşünmeye çalışın, yani mutlaka bir fark oluşturun. Değişime açık olun; dünyayı, yenilikleri iyi takip edin. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. ve tabii ki güvenilir olun. Sosyal sermayenizi güven ilişkisi üzerinden kurun. Ortaklık yapmaktan çekinmeyin ama ortağınızı iyi seçin. Hiçbir zorluk sizi yıldıramasın. İş dünyasında birçok zorlukla karşılaştım. Başlangıçta işler beklediğim gibi gitmedi, başarısızlıklarım oldu. Ama her seferinde yeniden kalktım. Çünkü şunu fark ettim; başarısızlıklar aslında birer fırsattır. Her hata doğru yolda daha sağlam adımlar atmamızı sağlar. Kendinize inanın, her zaman yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu unutmayın. Başarının temeli, her şeyden önce sabır, azim ve sürekli öğrenme arzusudur. Sürekli öğrenin ve yeniliklere açık olun."

"Bizlere bu kapıları açan Cumhuriyet'tir"

ASO Başkanı Ardıç, konuşmasını şöyle tamamladı:

Size ülkesini, bayrağını çok seven bir vatandaş olarak söylemek istediğim birkaç cümle var. Aslında tüm bu anlattıklarım tek bir noktaya bağlanıyor. Isparta'nın bir köyünde doğan Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanı yapan da, Robert Koleji mezunu Bülent Ecevit'i başbakan yapan da, Anadolu'nun küçük bir köyünde doğan, emeğinin, alın terinin karşılığını alan, ülkesine hizmet edebilmek için yılmadan, engel tanımadan çalışan Seyit Ardıç'ı, demokratik seçimlerle iş dünyasının tepe örgütlerinden birinin Başkanı yapan da Cumhuriyettir. ve tabii ki bize bu kapıları açan da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ata'mızın ilkeleri doğrultusunda, onun gösterdiği medeniyet yolundan ayrılmadığımız sürece hem kendi istikbalimiz hem de ülkemizin geleceği çok daha parlak olacaktır. Sevgili gençler; sizler geleceğimizsiniz, en büyük zenginliğimizsiniz ve hepiniz çok kıymetlisiniz. Biz ülkemizin parlak geleceğine inanıyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda azimle, kararlılıkla, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz." - ANKARA