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ASKON Heyeti Halep'teki İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

ASKON Heyeti Halep'teki İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, 'Halepli kardeşlerimizin yanındayız' kampanyası çerçevesinde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıttı. Genel başkan Orhan Aydın, Suriye'nin güvenliği ile Türkiye'nin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, "Halepli kardeşlerimizin yanındayız" kampanyası kapsamında üyelerinin desteğiyle toplanan yardımları Suriye halkıyla buluşturdu.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, dernek heyeti, Suriye temasları kapsamında üyelerinin destekleriyle oluşan yardım kolilerini Deniz Feneri Derneği organizasyonuyla Halep'teki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Heyet ayrıca, yemek ve ekmek dağıtım organizasyonlarında da yer aldı. Baas rejimi döneminde zulüm gören bazı aileleri de ziyaret eden heyet, kendileriyle dayanışma içerisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, komşu Suriye'de yıllarca yaşanılan zulmün son bulmasının son derece memnuniyet vericini olduğunu belirterek, sıranın ülkenin ihya ve inşa sürecine geldiğini kaydetti.

Komşu iki ülke olarak her daim dayanışmalarını en üst seviyede tutmaları gerektiğine değinen Aydın, "Bu hususta devletleri yönetenler kadar sivil toplum kuruluşlarının da aktif olması gerekiyor. Suriye'nin güven içinde olması, ülkemizin de güven içerisinde olması demek. Bu bilinçle buradayız ve kardeş Suriye halkımızla dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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