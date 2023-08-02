ASKON Genel Başkanı: 2022'de Mısır ile ticaret Türkiye lehine 2 milyar dolar fazla verdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022'de Mısır ile ticaretin Türkiye lehine 2 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı. Aydın, Mısır'a yapılan ihracatın artış gösterdiğini ve ticari büyüklüğün potansiyel olarak 20 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022'de Mısır ile ticaretin Türkiye lehine 2 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daveti üzerine Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, iş dünyası adına 10 yıl sonra gerçekleşen bu buluşmadan her iki kanat olarak oldukça memnun ayrıldıklarını, kendi para birimleri üzerinden ticaretin çok önemli olduğunu ve hızlı bir şekilde oturum vizelerine ulaşması gerektiğini aktardıklarını ifade etti.

2022'de Mısır'a ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artışla 4.5 milyar dolar olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"2022 yılında Mısır ile ticaret, Türkiye lehine 2 milyar dolar fazla vermiştir. Demir ve çelik makinalar, mekanik cihazlar ve aletler mineral yakıtlar, yağlar demir veya çelikten eşya motorlu kara taşıtları plastikler ve mamulleri İnorganik kimyasallar mücevherci eşyası başlıca ihraç ettiğimiz ürünler.

Geçen yıl 10 milyar dolara yaklaşan ticari büyüklüğümüzün 20 milyar dolarlık ticari büyüklüğe erişebileceği potansiyelini öngördük. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Samir Saleh her türlü konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Buluşma çok verimli geçti. Hızlı bir şekilde yol alarak hedeflenen ticari hacmi gerçekleştirebileceğimiz kanaati içerisindeyim. İş dünyası adına 10 yıl sonra gerçekleştirilen bu buluşma dolayısıyla Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkürlerimizi sunuyorum."