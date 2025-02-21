ASKON Aydın Şube Başkanı Gün;Ülkemizin ve Aydın'ın ekonomik kalkınmasını her tülü girişimin destekçisi olacağız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün, Türkiye'nin, son yıllarda ekonomide, sanayide, savunma sanayinde ve altyapı projelerinde önemli başarılara imza atarak küresel arenada yükselen bir güç haline geldiğini belirtti. Aydın'ın güçlü ekonomik geleceği için çalıştıklarını ve bu yönde atılması gereken adımlardan söz eden Gün, "Devletimizin kararlı politikaları, üretim ve ihracatı destekleyen stratejik hamleleri sayesinde Türkiye, krizlere karşı dirençli, sürdürülebilir büyüme odaklı bir ekonomi modelini benimsemiştir. Yatırımları teşvik eden reformlar, yerli ve milli üretimi güçlendiren projeler ve ihracat odaklı politikalar, ülkemizin geleceğini daha da parlak hale getirmektedir. Aydın olarak da tarımdan turizme, ihracattan sanayi yatırımına kadar ilin güçlü ekonomik geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin kalkınma hamlesinin, yerelden genele yayılması ve şehirlerin ekonomik gücünü artırması en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, "Bu kapsamda, Aydın'ımızın sahip olduğu ekonomik potansiyeli daha ileriye taşımak, sanayi, tarım ve turizm alanlarında hak ettiği noktaya ulaştırmak için hep birlikte çalışmalıyız. Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan Aydın, tarımda güçlü bir üretim altyapısına sahiptir. Ancak, tarımsal ürünlerimizin sadece ham madde olarak değil, işlenerek ve markalaşarak dünya pazarlarına açılması gerekiyor. Devletimizin tarım ve sanayiye sağladığı teşviklerden en iyi şekilde faydalanarak, Aydın'ı tarım-sanayi entegrasyonunda örnek bir şehir haline getirebiliriz" dedi.

Devletin sanayi ve ticaret alanında sunduğu yatırım destekleriyle, Aydın'ı daha fazla girişimcinin yatırım yapabileceği, üretim tesislerinin çoğalabileceği, istihdamın artabileceği bir yapıya kavuşturmaya gayret ettiklerini kaydeden Gün, "Organize Sanayi Bölgelerimizin daha etkin hale getirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve lojistik altyapının güçlendirilmesi, Aydın'ı Türkiye'nin üretim merkezlerinden biri yapabilir. Öte yandan, ülkemizin turizmdeki güçlü atılımlarına paralel olarak Aydın'ın da turizm potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmesi gerekiyor. Devletimizin turizmi destekleyen projeleriyle, Aydın'ın doğal güzellikleri, tarihi mirası ve termal kaynakları daha fazla ön plana çıkarılabilir. Turizm yatırımları artırılarak, Aydın'ın bir cazibe merkezi haline gelmesi sağlanabilir. ASKON Aydın Şubesi olarak, devletimizin güçlü vizyonu doğrultusunda, iş dünyasının her alanında büyümeyi destekleyen projeler geliştiriyor, girişimcilerimizi teşvik ediyor, üreticilerimizin önünü açıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin ve şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak her türlü girişimin destekçisi olacağız. Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir. Devletimizin sağlam ekonomik politikaları ve üretimi teşvik eden stratejik hamleleri sayesinde, Aydın'ın da geleceği daha parlak olacaktır. Şehrimizin yatırım, sanayi, tarım ve turizmde hak ettiği konuma gelmesi için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN