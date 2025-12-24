Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti

2026 yılına girilirken milyonların gündemindeki en önemli başlıklardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oldu. Zam oranları, aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte son 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle netlik kazanacak. Kritik veri 5 Ocak'ta açıklanacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Katıldığı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların zam hesaplamasına ilişkin olası senaryoları anlattı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN...

Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının kanun gereği son 6 aylık TÜFE oranına göre belirlendiğini vurguladı. Şu anda 5 aylık enflasyonun netleştiğini belirten Zengin, bu oranın yüzde 11,20 olduğunu söyledi. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle zam oranının kesinleşeceğini ifade etti. Zengin, Merkez Bankası'nın yüzde 31 yıllık enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda son 6 aylık enflasyonun yüzde 12,28'e denk geleceğini belirterek, bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12,28 olabileceğini söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ORAN YÜZDE 18,70'E ÇIKABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin zamlarının toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla belirlendiğini hatırlatan Zengin, mevcut hesaplamayla artış oranının yüzde 17,55 seviyesinde olduğunu söyledi. Aralık TÜFE'sinin eklenmesiyle bu oranın değişeceğini belirten Zengin, yüzde 31 yıllık enflasyon senaryosunda memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 18,70'e ulaşabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GEREKEBİLİR

Zengin, en düşük emekli maaşının hâlihazırda 16 bin 881 liraya tamamlandığını belirtti. Bu tutarın altında maaş alanların ücretlerinin kanunla bu seviyeye yükseltildiğini söyleyen Zengin, en düşük emekli maaşında artış olup olmayacağına ilişkin "otomatik" bir mekanizma bulunmadığını vurguladı. Zengin'e göre, hükümetin en düşük maaşı artırabilmesi için yeni bir kanuni düzenleme gerekiyor. Daha önceki iki dönemde en düşük maaşın da oransal zam kadar artırıldığını hatırlatan Zengin, benzer bir adımın atılması halinde en düşük maaşta da zam yapılabileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL

Milyonların aylardır beklediği 2026 asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi kesiminin katılmadığı, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı belli oldu. Bakan Işıkhan, 2026 yılının asgari ücretinin 28 bin 75 TL olacağını açıkladı.