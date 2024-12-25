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Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltilmesini değerlendirerek, bu rakamın hem çalışanlar hem de işverenler için sürdürülebilir olduğunu belirtti. Baran, yüksek enflasyonun sorunların esas kaynağı olduğunu vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur" dedi.
ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, asgari ücretteki artışı değerlendirdi. Baran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Asgari ücretin yüzde 30 artışla, 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur. Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan işveren desteğinin de, 700 TL'den 1.000 TL'ye yükseltilmesi önemli ve kıymetlidir. Bu adımların bizi en kısa sürede enflasyon baskısından kurtarmasını, faiz indiriminin önünü açmasını temenni ediyor, yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi

Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıIsmail null:

Şükredelim.

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Haber YorumlarıHAMDİ UYSAL:

niye hep biz şükredelim ki 1yılda uygun görenler geçinsin asgari ücret ile de şükretsin ler de bizde yetinelim

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Haber Yorumlarıemre null:

siz işverenler yzunden enflasyon var cunku sürekli zam yapiyorsunuz cumhurbaşkanı da ne yapsın garibim iki de bir zam yapmak zorunda kalıyor maaşlara suclu marketler ev sahipleri de hickimse kusura bakmasın

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

köle olarak çalışın diyor

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Haber Yorumlarıfurkan çulhaoğlu:

Ulan asgari ucretli baska birsey mi istiyor. Rakamlarin onemi yok.onemli olan bir asgari ucretle alim gucunun dusmesi sorun.patron takimi yukseltiyor enflasyonu.milyonlarca asgari ucretli de iskembenizi doyuramiyor.asil sorun bu.bizde diyoruz ki madem patronlara gucun yetmiyor.sozun gecmiyor enflasyoni dusuremiyorsun bari asgari ucreti yukselt.

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