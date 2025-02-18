AK Partili Elitaş'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır

Asgari ücrerte yapılan eleştiriler sürerken AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı bir canlı yayında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette yüksek oranlı bir artışın enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Elitaş, bu tür bir zammın kısa vadede refah seviyesi artışı sağlasa da uzun vadede ekonomik dengesizliklere yol açacağını belirtti.

"ASGARİ ÜCRETLİYE 10 BİN LİRA ZAM YAP, 7 BİN LİRASIYLA TASARRUF EDEYİM DEMEZ"

Kanal 7'deki Başkent Kulisi programına katılan Elitaş, "Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda; bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider." şeklinde konuştu.

"DENGEYİ BOZMUŞ OLURSUNUZ"

Elitaş, yüksek zammın mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını ifade ederek, "Dolayısıyla mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır. Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz." dedi.