Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret tespit sürecine ilişkin yapılan ikinci toplantıda herhangi bir rakam açıklanmadığını belirtti. 7 milyon doğrudan çalışanı etkileyen yeni asgari ücret belirleme çalışmaları devam ediyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcilerine bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" dedi.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık tarihinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da ikinci kez bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar basın açıklamasında bulundu.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri sunum yaptı"

Burada konuşan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ikinci toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Birinci toplantı olduğu gibi bugün de görüşmelerimiz hemen hemen birbiriyle benzer görüşmelerdi. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız ve TÜİK sunumlarını yaptılar onları dinledik. Daha sonra biz yine kendi görüşlerimizi söyledik. İşveren temsilcileri kendi görüşlerini söylediler ve toplantı sona erdi" açıklamasında bulundu.

"Toplantıda rakam açıklanmadı"

Ağar, toplantıda rakam konuşulmadığını ifade ederek, "Bununla ilgili geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda; birinci toplantı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı, dördüncü toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakam söylendiğini ve açıklama yapıldığını bu çerçevede hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcilerine bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir"

Ağar, kendilerinin de herhangi bir rakam telaffuz etmediğini sözlerine ekleyerek, "Bize şu söylendi; 'Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz.' Elbette ki getiriyoruz toplu sözleşme döneminde. Toplu iş sözleşmesi; pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, aylarca masraftan müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolumuz var. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretlinin konusunu yani Türkiye'de örgütlüden kat kat fazla asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını bugün görüşüyoruz. O nedenle ülkede yaşam şartları ve koşulları belli bunu dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım" diye konuştu.

"Komisyonda yer alan işçiler talep edecekleri ücreti belirtecek"

Komisyonda işçiyi temsilen yer alan 4 işçiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağar, "Çalışan arkadaşlarımız resmi komisyon üyesi bakanlığa bildirdiğimiz. Türk-İş'i temsil eden yalnızca ben varım. Birinci toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattılar. Yine bu toplantıda da söz aldılar, görüşlerini aldılar. Dolayısıyla benim bu söylediklerim de arkadaşlarımın görüşleri. Bunlar da bugünden sonra TÜRK-İŞ'e bir belge verecekler. Biz şu asgari ücreti talep ediyoruz. Bundan gerisini biz kabul etmiyoruz diyecekler öyle bir belgeyi daha bize vermediler. Onu da bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Asgari ücret tespit sürecinin uzayacağını düşünmediğini de söyleyen Ağar, üçüncü toplantıdan önce bir rakamın konuşulması gerektiği talebini yineledi.

Ağar, gündemde sürekli 'TÜRK-İŞ'in neden rakam açıklamadığına' yönelik haberlerin olduğunu kaydederek, "Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız" değerlendirmesinde bulundu.

Ağar, "Şu anda bir rakam söylenmediği için elbette ki beklentimiz var. Aklımızda mutlaka bir şey var; biz de sonuçta boşa gelmiyoruz. İnsanların yaşadığı şartları hepimiz biliyoruz. Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücretin de işverenlerin söylemesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
img

TFF'den Dursun Özbek'i yıkan karar
img

MicroStrategy rekor fiyattan Bitcoin aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.