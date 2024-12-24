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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
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Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni asgari ücretin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu. Milyonların beklediği karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

CumhurbaşkanıErdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
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Yorumlar (166)

Haber YorumlarıJokerAllame:

akkepe yemeye doymaz:) Suriye Cumhurbaşkanı

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Haber YorumlarıVatan:

tsk ederiz gene soktunuz bize sagol

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Haber Yorumlarıali kılıç:

Yazıp yazıp siliyorum .

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Haber YorumlarıFikret Polat:

Allahtan enflasyona ezdirmiyordu birde ezdirse nasıl olacaktı acaba

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Haber YorumlarıMuammer Top:

kurnaz memleketi batırdın

Yorum Beğen445
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Haber YorumlarıHakan Celik:

Bu , bürokratların bir akşam yemeği parasıdır.

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Haber YorumlarıKubra Uzun:

kiralardan marketlerden haberi yok rahat rahat yaşayin verdigim oy icin 30 yasinda pismanimm

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Haber YorumlarıMountain Man:

yazıklar olsun

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Haber Yorumlarıbayram doğan:

Allah senide bu ücretle geçindirecek günlere getirsin inşaallah

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Haber YorumlarıEmir Güler:

O KADAR PARAYI HER AY SEN AL BAKALIM HAYRINİ GÖREBİLECEKMİSİN..? SENİ BEN SEXİYORUM SEN ALİYORSUN 90. BEN ALIYORUM 22 NASİL OLACAK BU İŞ

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