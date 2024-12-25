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Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı

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2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada asgari ücret artışı oranında fiyat artışı yapmaya çalışanların cezalandırılacağı bildirilirken, vatandaşlardan aç gözlülük yapan işletmeleri şikayet etmeleri istendi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.

UYARI YAPILDI

Asgari ücret zammının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada asgari ücretteki artış oranını tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatlarına yansıtmaya çalışacak mal ve hizmet satıcıları uyarıldı.

VATANDAŞLARA "ŞİKAYET EDİN" ÇAĞRISI

Vatandaşlardan aç gözlülük yapan işletmeleri şikayet etmeleri istenirken, fahiş fiyat uygulamalarının en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22 bin 104 lira net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

İlk olarak asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplan maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

"YOĞUN ŞEKİLDE DENETİM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYunus emre Genç:

bir toplum nasıl yönetilmeyi hak ediyorsa öyle yönetilir miş demek ki biz bu şekilde yönetimi hak ediyoruz!!!!

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Haber Yorumlarırıdvan koç:

Kimi kime şikayet edelim . Herseyin vergisini alan devleti 44 vergi zami yaptı diye devlete mi şikayet edelim . Birsey degisecek mi

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Ben görsem şikayet etmem. bide utanmadan şikayet edin diyor. sanki asgari ücretliye güzel bir zam yapmış.

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Haber YorumlarıCum Ün:

Asgariye zam gelmeden önce de herşeye zam geliyordu zaten herkes canı istediği gibi fiyat artışı yapıyor dur diyen yok ki

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Haber Yorumlarıalper tokka:

Benim çalıştığım market hergün etiket değiştiriyor. Zam falan da beklemiyorlar artık. Biz emekçiler kıyamete kadar sürünmeye mahkumuz. Patronlarımız çok yaşasın

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Haber YorumlarıAhmet Yasin:

Şu doymak bilmeyen aç gözlü obur marketlere göz açtırmayın yeter

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Haber Yorumlarımurat bozdağ:

MTV, ÖTV ,KDV ,Elektrik ,Doğalgaz , Trafik cezalarına ve her şeye yüzde 40 tan fazla zam yapan devletin utanmadan verdiği uyarıya bak. valla siz adam olmazsınız. Ülkede yonetemezsiniz

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Haber Yorumlarısadece kadir:

benim bu hükümete 1 gram inancım yok. sene başından bu yana yok halkın yanındayız, yok halkı kandırana en ağır cezaları vereceğiz yok şöyle yok böyle. yıl başından beri marketler sürekli etiket değiştirdi , vatandaşın yararına 1 gram fayda dokundurmadılar, sadece devletin kasası doldu. devlet ceza kestikçe yine acısı vatandaştan çıktı. bunların hepsi yalan dolan. yaa Tüik bile yalandan %45 enflasyon açıkladı ama asgeriye %30 zam yapıldı şaka gibi. Allah o parayı sizlere muhtaç etsin.(amin)

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