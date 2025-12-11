Haberler

ASELSAN Genel Müdürü Akyol "Take Off İstanbul 2025"te konuştu Açıklaması

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, girişimcilik zirvesinde yaptığı konuşmada, şirketlerin rekabetinin artık ürünlerden ekosistemlere kaydığını vurguladı. Akyol, büyük teknoloji firmalarının girişim dünyası ve akademi ile işbirliklerinin önemine değinerek, ASELSAN'ın inovasyon modeli ile başarılarını paylaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Artık ürünlerin ve sistemlerin rekabeti yok, ekosistemlerin arasında rekabet var. Ekosistemimiz de girişim dünyasından akademiye, Ar-Ge inovasyon sistemine kadar dayanan geniş bir yelpaze. Bunu iyi yönetenlerin rakiplerinin önüne geçtiği bir dönem yaşıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Birlikte Büyüyoruz: İşbirliği ile İlerlemek" adlı panelde konuşan ASELSAN Genel Müdürü Akyol, ASELSAN gibi büyük teknoloji firmalarının, startup ekosistemi, girişim dünyası ve akademiyle yapılan işbirliklerinin nasıl verimli sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

Akyol, "Küçük şirketlerin kendi içindeki işbirliği, ekosistemle işbirliği ve doğru iş modeli kurgulamak gibi konular aslında başarılı firma olmanın, başarıya ulaşmanın temel dinamiklerinden biri. Artık ürünlerin ve sistemlerin rekabeti yok, ekosistemler arasında rekabet var. Ekosistemimiz de girişim dünyasından akademiye, Ar-Ge inovasyon sistemine kadar dayanan geniş bir yelpaze. Bunu iyi yönetenlerin rakiplerinin önüne geçtiği bir dönem yaşıyoruz." diye konuştu.

ASELSAN'ın girişimcilik stratejilerine değinen Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN, dünyadaki en iyi ürünleri yapmaya, hep oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeye ve uluslararası işbirliği odaklı büyümeye odaklanmış durumda. Birçok zaman büyük firmaların küçük KOBİ'lerle olan ilişkilerinde birtakım problemleri anlatılır. Biz bunu bir tehdit değil bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bizim açımızdan başarılı olan firmaların aslında temel özelliklerinden biri de bu. Biz çok daha zor işlerle uğraşırken, dünya çapında rekabete girerken ekosistemi ve girişim dünyasını bir fırsat olarak gören bir şirketiz."

Akyol, Türkiye'nin SİHA kameralarında kullanılan ASELFLIR-500'ü ASELSAN'ın inovasyon modeline örnek göstererek, bu ürünün yalnızca 3 yılda dünya klasmanına çıkmasının, ekosistem işbirliklerinin somut bir sonucu olduğunu vurguladı.

ASELFLIR-500'ün 2025 yılında üretime girdiğini anımsatan Akyol, "100'üncüsünü üretip teslim etmişiz. 20 ülkede kullanımda ve kabaca şu anda alanında dünyada en iyi kamera olarak kullanıcılar tarafından tarif edilen bir ürün. Bir önceki kamerayı 7 senede yaptık, bunu 3 senede yaptık. 3 senede dünyanın en iyi kamerasını yapmayı başardık. Bütün dünyayla rekabetin temelinde, zamanında hızlı reaksiyon verme kabiliyeti var." şeklinde konuştu.

Akyol, ASELSAN'ın girişimcilik başarısının örneklerini anlatarak, "Sadece 11 ayda Türkiye'deki tedarik ekosistemimize KOBİ'ler ve orta ölçekli firmalara 3,5 milyar dolar sipariş geçmiş durumdayız. Aslında ASELSAN büyüdükçe bu ekosistemi nasıl büyüttüğünün en temel göstergesidir." dedi.

Yeni kuantum laboratuvarlarını da içeren Asel Labs yapılanmasına da değinen Akyol, "4 üniversitede 7 laboratuvarımız kurulmuş durumda. 20 milyon dolar üzerinde yatırım yaptık. Bu laboratuvarlardan biri kuantum alanında Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını ve ilk kuantum çiplerini geliştirdi." diye konuştu.

"Dünyada yapılamayanı yapmanın önünü açtı"

Akyol, ASELSAN'ın mevcut ürünlerde ulaştığı teknolojik seviyenin ötesine geçerek Bayraktar KIZILELMA ile elde edilen başarıları şöyle anlattı:

"Bugünlerde ASELSAN'da yeni bir teknolojiye geçtik. Konvansiyonel FLIR teknolojisinde kamera uçağın dışına sarkmış durumdaydı. Şimdi yeni eşik şudur; Bayraktar KIZILELMA'da kamera uçağın içine gömülü. Bu ürünümüzü de Bayraktar KIZILELMA ile beraber uçurduk."

Akyol, geçen haftalarda Bayraktar KIZILELMA'nın hava-hava füzesiyle dünyada ilki gerçekleştirmesini anımsatarak, "ASELSAN, Baykar, TÜBİTAK SAGE'nin işbirliği dünyada yapılamayanı yapmanın önünü açtı." ifadelerini kullandı.

ASELSAN ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin küresel yansımalarını değerlendiren Akyol, şunları kaydetti:

"Bayraktar KIZILELMA'nın ortaya koyduğu başarı bizi uluslararası basında taklit edilen ve takip edilen bir ülke durumuna getirdi. ASELSAN'da bütün anlayışımız, girişim ekosistemindeki tüm modelleri uygulamaya yönelik. Aslında nasıl bir okul mahiyetinde şirket olduğumuzu, nasıl bir bakış sergilediğimizi gösteriyor. Sadece teknolojik yetkinlik artık bu dünyada başarılı olmak için yetmiyor. Türkiye güçlü bir ekosisteme sahip. Daha fazla girişimciyi, daha fazla üniversiteyi, daha fazla akademisyeni desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
