ASAT, TSE'den TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgesi aldı

Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yaptığı denetimler sonrası TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgesi aldı. ASAT, Batı Akdeniz'de bulunan kamu kurumları arasında Risk Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan ilk kurum oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yaptığı denetimler sonrası TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgesi aldı.

ASAT, TSE tarafından yapılan denetimler sonrası TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. TSE Antalya Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, belgeyi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'a takdim etti.

BÖLGEDEKİ İLK KURUM ASAT OLDU

ASAT, Batı Akdeniz'de bulunan kamu kurumları arasında Risk Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan ilk kurum oldu. Belge kapsamında ASAT, belirlemiş olduğu iş süreçlerine bağlı karşılaştığı riskleri doğru yönetmek için tüm risklerini tespit ederek iyileştirme faaliyetleri başlattı.

ASAT Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında yapılan belge takdim töreninde konuşan TSE Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, ASAT'ın uluslararası standartları takip ederek ve uygulayarak güçlü bir kurumsal yapıda olduğuna dikkat çekti. ASAT Genel Müdürü Kurt ise yeni yönetim sistemleri çalışmalarının devam edeceğini söyledi.