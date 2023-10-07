Arsa Yatırımı Enflasyona Karşı Kazandırıyor

Döviz, hisse senedi veya altın yatırımı yapanlar enflasyona karşı birikimlerini korurken, arsa yatırımı yapanlar enflasyonun üzerinde gelir elde etti. Arsa fiyatlarının son bir yılda yüzde 100 ile yüzde 400 oranında arttığına dikkat çeken uzmanlar, arsaya yatırım yapmanın uzun vadede kazançlı olduğunu belirtiyor.

Döviz, hisse senedi veya altın yatırımı yapanlar enflasyona karşı birikimlerini korurken, arsa yatırımı yapanlar enflasyonun üzerinde gelir elde etti.

Son bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 100 ile yüzde 400 oranında arttığına dikkat çeken Ergin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, uzun vadede arsaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını söyledi.

Yabancı para birimleri yerine arsaya yatırım yapmanın ülke ekonomisine katkı sağladığını ve yastık altındaki dövizin, cari açık veren Türkiye için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Ergin Kılıç, "Yaklaşık 20 yıldır Marmara ve Ege bölgesinde gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapıyorum. Bu süre içinde arsaya yatırım yapıp da döviz veya altından daha az kazanana hiç rastlamadım" dedi.

2022 - 2023 dönemi Eylül ayı itibariyle bankalar arası piyasada ABD dolarının 18 TL'den 27 TL'ye çıkarak yaklaşık 50 gelir sağladığını, aynı dönemde gram altının 1.018 TL'den 1.701 TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 70 arttığını, İstanbul Borsasının BIST 100 endeksinin ise 3.000'den yaklaşık 8.000'e çıkarak yüzde 250 yükseldiğine dikkat çeken Ergin Kılıç, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde arsa yatırımlarının son bir yılda yüzde 300 ile yüzde 400 oranında kazanç sağladığını açıkladı.

Arsa yatırımının, belli koşullara uyulması halinde yüksek kazanç sağlayacağını vurgulayan Kılıç, dikkat edilmesi gereken konuları ise şöyle özetledi;

"Yatırımcı öncelikle arsa almadan iyi bir araştırma yapmalı ve doğru fiyatı bulmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu nedenle alım yaparken önce araştırma yapılmalı, sonra da mutlaka gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Arsa aldıktan sonra da fiyatlar yakından takip edilmeli ve satış için çok acele edilmemelidir. Çünkü fiyatlar yükseliş trendine girdiğinde, kazanç katlanarak artar. Erken satış yapmak, karlılığı düşürür."

Danışmanlık hizmetlerini ücretsiz verdiklerini ve arsa alırken tapunun hisseli olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Ergin Kılıç, "Hisseli tapusu olan arsa ve araziler en son tercihiniz olmalı. Ayrıca verimli tarım topraklardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu topraklar inşaat değil tarımsal üretim için kullanılmalı" diye konuştu. - ÇANAKKALE