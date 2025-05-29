Arı AŞ'ye ait Arı Kültür ve Sanat Merkezi Ankara'da açıldı

Özel Arı Eğitim Kurumları, kültür ile sanatın buluşma noktası olması hedefiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nin (AKSM) açılışını gerçekleştirdi.

Arı AŞ, sportif ve akademik birçok faaliyete imza atarken, uzun yıllar boyunca sanat ve kültür alanında elde ettiği birikimini, merkezle sanatseverlere ulaştıracak.

Her yaştan bireyin sanat eğitimi alabileceği, tüm sanatçı ve sanat okuryazarlarının kendilerini ifade edebileceği bir buluşma noktası haline gelmesi planlanan AKSM'de, 2 bin 50 metrekarelik yaşam alanı bulunuyor.

Tiyatro ve drama atölyeleri, sanat galerisi, etkinlik atölyeleri, okuma ve toplantı salonları, amfi, ofisler, sinema odası, kafe ve "Sıtkı Alp Eğitim Galerisi"nin yer aldığı AKSM, iki kattan oluşuyor.

Açılış, Arı Dershanesi, Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, opera sanatçısı Hakan Aysev'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve bürokratın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kurdele kesimini gerçekleştirdiği açılışta, opera sanatçısı Aysev, sanatseverlere 3 parçadan oluşan mini bir konser dinletisi sundu.

"ART HIVE: Sanat Kovanı" sergisi de katılımcılarla buluştu

Etkinlikte, 23 sanatçının 53 eserine yer verilen "ART HIVE: Sanat Kovanı" adlı modern ve çağdaş yapıtların bir arada sunulduğu karma sergi de katılımcılarla buluştu.

Yağlı ve sulu boya ile akrilik çalışmaların yanı sıra baskı, gravür ve diorama türünde eserlere yer verilen sergi, 10 Haziran'a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

"AKSM'yi sanat ve sanat okuryazarları için hazırladık"

Açılışta AA'ya değerlendirmelerde bulunan Arı Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı ve Arı Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Seda Tarman, köklü kurum kültürleri gereği Ankara'da sanata daha çok yer vermeye odaklandıklarını belirtti.

Arı Okulları'nın kuruluşundan bu yana sanatla iç içe olduğuna değinen Tarman, "Burası, sportif ve akademik faaliyetlerinin yanı sıra birçok kez görsel sanatlar sergisi açmış bir kurum. 600'ün üzerinde öğrencisiyle her zaman sanata ve sanatın her çeşidine önem veriyoruz. Geçen sene Art Ankara'ya katıldık. Orada çok ilgi görünce, sanat galerisi olan bir kurum olmaya karar verdik." dedi.

Bu doğrultuda AKSM projesini kısa sürede tamamladıklarını dile getiren Tarman, şöyle konuştu:

"Öğrenci seviyesinde drama ve tiyatro etkinlikleri ve kursları düşünüyoruz. Bu tarz etkinlik atölyeleri, çocukların gelişimi için çok önemli. İçeride, 170 kişilik amfimiz var. Seminer ve etkinliklere ev sahipliği yapabileceğiz. 500 metrekareye yakın sanat galerimiz var. Ressamlarımıza ve genç yeteneklerimize, burada yer vereceğiz. Başta Arı Okulları olmak üzere, tüm sanatseverler ve sanat okuryazarları için her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek konumdayız."

Tarman, AKSM'de okuma alışkanlığı ve sevgisini artırmaya yönelik etkinliklere de yer vereceklerini, çocuklar için kitap fuarları düzenlemeyi planladıklarını, çocuk kitabı yazarlarıyla bir arada olmayı arzuladıklarını söyledi.

AKSM'yi Ankaralıların uğrak bir sanat durağı haline dönüştürmeyi amaçladıklarına vurgu yapan Tarman, şunları kaydetti:

"Burası, her yaşta, her özel yeteneğe sahip kişinin kendini ifade edebileceği, bilimin, düşüncenin ve estetiğin buluşma merkezi olacak. Yani içinde görsel sanatlar ve müzik bulunan, okuma sevdasını destekleyen, eğitime gönül vermiş bir kurum olarak bu alanı da öncelikleyen, kültür sanat merkezimizle Ankara'ya renk katacağımızı düşünüyoruz."

AKSM'de yer alan Sıtkı Alp Eğitim Galerisi'ne ilişkin de bilgi veren Tarman, "Bu özel galeride, Sayın Sıtkı Alp'in orijinal belge ve plaketlerle görselleştirdiğimiz ofisini ve yaşamını anlatan belgesel gösterimiyle eğitime adanmış bir ömrün izlerini sürme fırsatı bulacaksınız. Devamında ise 1980'li yıllara ait eğitim araç-gereçleri eşliğinde, siz değerli misafirlerimizin öğrencilik yıllarına nostaljik bir yolculuk yapmasını amaçladık." diye konuştu.

"Sıtkı Alp çok değerli biri"

Kültür ve sanat alanlarında gerçekleşen açılışların önemine değinen Hakan Aysev de daha çok sesli ve demokratik ortamların, gelişmiş beyinlere zemin hazırlayacağını belirtti.

Aysev, "Sıtkı Alp çok değerli, Türk eğitim dünyasına çok emekleri ve katkıları olan bir beyefendi. Özellikle sanat ve spora çok büyük yatırımlar yapan, değer katan birisi. Burada, bu değerler de sergileniyor. Çok iyi sergiler ve küçük konserler yapılacağını düşünüyorum. Burada olduğum için mutluyum." şeklinde konuştu.

Aysev, operanın sevilmesinde öncü rol üstlendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok şeyin ilkini ben yaptım. Tanımadığınız bir şeyi sevemezsiniz. Opera da çok ütopik bir kavramdı insanlar için. İlk önce tanımaları gerekiyordu. Ben bunu, bir şekilde medya aracılığıyla insanlara tanıttım. Sevmek daha ileri bir durumdu, daha sonra da alışıp sevdiler."

Ankara'da sanatın her zaman farklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Aysev, "Ankara doğumluyum. 20 yaşıma kadar burada yaşadım. Daha sonra 20 sene yurt dışı ve İstanbul. Şimdi, Ege'de yaşıyorum. Ankara'da sanat, hep farklı olmuştur. Hem seyircisi hem de ambiyansı sayesinde." dedi.