Ardahan'da Üretim Yapan Çiftçilerle Sahada Görüşen Uzmanlar Veri Tabanı Oluşturuyor

Ardahan'da 741 bin 129 dekarlık alanda üretim yapan çiftçilerle sahada görüşen uzmanlar, rekolteyi doğru tespit etmek ve tarımsal üretimi buna göre planlamak için veri tabanı oluşturuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve veterinerlerden oluşan 5'er kişilik uzman ekipler, belirlenen noktalarda hasat çalışmasını yerinde inceliyor.

Ardahan'da 741 bin 129 dekarlık alanda üretim yapan çiftçilerle sahada görüşen uzmanlar, rekolteyi doğru tespit etmek ve tarımsal üretimi buna göre planlamak için veri tabanı oluşturuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve veterinerlerden oluşan 5'er kişilik uzman ekipler, belirlenen noktalarda hasat çalışmasını yerinde inceliyor.

Arazide üreticilerle görüşen uzmanlar, sezonda bölgede üretilen ürün çeşitleri, ekim alanları, yaşanan iklim olayları, bunun ürünler üzerindeki etkileri ve bölge rekoltesinin ürün bazındaki bilgisini alıyor.

Çalışmaya katılan veterinerler hekimler ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için üretilen kaba yeme ilişkin inceleme yapıyor.

Ekipler, 741 bin 129 dekarlık alanda üretim yapan çiftçilerle sahada yaptığı çalışmada, hem ülkenin hem de dünyanın gıda ihtiyacına daha fazla katkı sağlayacak bir üretim modelini hedefliyor.

Son olarak Göle ilçesindeki hasat çalışmasına katılan uzmanlar, burada çiftçilerle görüşüp çıkan ürünü inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarım Veriler Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, AA muhabirine, Ardahan'daki tarımı masaya yatırıp, bunun gelecek için fotoğrafını çekmek istediklerini söyledi.

Bakanlığa, çalışma sonucunda nerede, hangi ürünün nasıl yetiştirildiğini rapor halinde sunulacağını ifade eden Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmamızı, sahada üretici ile istişare ederek raporluyoruz. Veri tabanı oluşturacağız. Birden fazla çarpan etkisi olan bu çalışmamızda ilimizde toplam üretim alanlarına mevzubahis rekoltemizi en doğru biçimde tespit etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki sezonda ise üretim planlarımızı buna göre yapacağız. Çiftçilerimizle hem ülkemizin hem de dünyanın gıda ihtiyacına katkı sağlayabilecek bir üretim modeli oluşturulacak. Doğru ürün, doğru mekan ve doğru zaman belirlemek istiyoruz."

Çalışmanın geleceğe yönelik bölgenin gıda ihtiyacı için çok önemli bir teknik altyapı çalışması olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Bölgemizde yetiştirilen ürünler ekonomik, ekolojik ve bölgedeki doğal kaynaklar açısından değerlendirilecek. Bakanlığımızca yapılacak istişareler sonucunda tarımsal üretim planlamasına konu ürünler belirlenip çiftçilerimizin üretim faaliyetleri, havza bazlı destekleme modeli ve üretim planlamasına konu ürünler kapsamında yönlendirilecektir." diye konuştu.

Göle ilçesi Küçükaltunbulak köyü muhtarı Kadir Çalıkıran da çalışmanın tarımın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl elde edilen kaba yemin bereketli olduğunu ifade eden Çalıkıran, "Geçen yıl bir tarlamda 2 traktör kaba yem almıştım bu yıl aynı tarlada 7-8 traktör kaba yem aldım. İki yıllık kaba yem ihtiyacımı elde etmiş oldum." dedi.