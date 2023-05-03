Arçelik, Hatay'da depremzedeleri istihdam edecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşlara iş imkanı sağlamak amacıyla iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan iş birliği çerçevesinde Arçelik, Hatay'ın çeşitli bölgelerindeki çadırkentlerde yaşayan depremzedeleri istihdam edecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşlara iş imkanı sağlamak amacıyla iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan iş birliği çerçevesinde Arçelik, Hatay'ın çeşitli bölgelerindeki çadırkentlerde yaşayan depremzedeleri istihdam edecek.

Arçelik, depremden etkilenen vatandaşları istihdam etmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim merkezinde çağrı merkezi kurdu. Depremzedelere destek olmak amacıyla yaşama geçirilen proje kapsamında Hatay'ın çeşitli bölgelerindeki çadırkentlerde yaşayan 50 kişi çağrı merkezinde istihdam edilecek.

Hatay'ın oldukça zor bir süreçten geçtiğini fakat el birliği ile şehri yeniden ayağa kaldıracaklarını kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şunları söyledi:

"İNŞALLAH DİĞER ŞİRKETLERİMİZ DE YAVAŞ YAVAŞ HATAY'A SAHİP ÇIKMAYA BAŞLAYACAK"

"Hatay'da 6 Şubat'ta acı bir tablo ile uyandık. 6 Şubat'tan bugüne yaklaşık 90 gün geçti. Birçok yaramızı sarmaya devam ediyoruz. Birçok yıkılan, dökülen ve can kaybına uğradığımız ilçelerimizde hep eskiye dönmek istiyoruz. Eskiye dönmek içinde sadece insanları buraya getirmek yetmez. Çocuklarımıza eğitim yeri lazım. İnsanlarımıza çalışacak yer lazım. Arçelik bizim imdadımıza yetişti. Arçelik iletişim merkezi ilk defa açıyoruz. 50 tane gencimiz burada Arçelik kendi evladı olarak çalışacaklar. Yani Arçelik şirketinde insanlar nasıl çalışıyorsa, hangi haklara sahiplerse, hangi hizmetleri yapıyorlarsa, bunların aynısını 50 tane arkadaşımız yapacaklar. EXPO alanında iletişim merkezinde eğitime başladılar. İnşallah diğer şirketlerimiz de yavaş yavaş Hatay'a sahip çıkmaya başlayacak.

Hatay'da sadece umutlar değil, yürekler ve evlerdeki huzur, beklentilerde belki de eskisinden daha iyi olacak. Yara sarmak için sadece biz yetmeyiz. Hatay'ı seven, Hatay'daki insanımıza katkı sağlamak isteyen bütün iş insanlarımızı, şirketlerimizi Hatay'daki gençlerimize destek için bekliyoruz. Buraya destek olan, Hatay'a destek olan, 50 çocuğumuza destek olan Arçelik'e teşekkür ediyoruz. İlk günden beri birçok firma yardımcı oldu ama gerçekten Arçelik ailesi müthiş bir destek verdi bize. O desteklerini insan kaynaklarına destek vererek te artırıyorlar. Ben buradaki gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Hem de Arçelik'in bütün yetkililerine, buradaki yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Desteklerin artması dileğiyle."

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de çağrı merkezinin faaliyete geçmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yaşadıkları illerde yeni iş imkanları sağlanması kritik önem taşıyor. Hatay'da kurduğumuz çağrı merkezinde tamamı çadırkentlerde yaşamanı sürdüren 50 vatandaşımız istihdam edilecek. Bölgede geleceğe dair umutları yeşertmek ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak için barınma, eğitim, hijyen ve gıda gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, iş imkanları sunulması gerekiyor. Çağrı merkezimiz için ofis alanını sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve desteklerini esirgemeyen sayın Başkanı'mıza teşekkür ederiz."