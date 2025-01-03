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Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu

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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Son rakamlara göre geçen ay yüzde 12,17 fiyat artışı görülen yumurta en fazla pahalılaşan ürün olarak dikkat çekti.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN YUMURTA OLDU

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Aralık ayında en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurta da yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 27,78 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

TAHIL ÜRÜNLERİ İKİNCİ SIRADA

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; yumurta yüzde 12,17, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 9,88, patates yüzde 9,33, taze balık yüzde 8,33, margarin yüzde 7,84, fırın, ocak ve fırınlı ocak yüzde 7,62, diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) yüzde 7,44, çikolata ve şekerlemeler yüzde 6,90, kahve yüzde 6,52 oldu.

EN ÇOK UCUZLAYAN HAVAYOLU

En çok ucuzlayan ürünler ise havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 27,78, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 5,66, kadın ayakkabısı yüzde 4,50, çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 4,50, erkek ayakkabısı yüzde 3,82, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 2,05 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Eskiden en uygun yumurta idi fakirin öğrencinin bekarın baş yemeğidi oda makarna gibi uçtu

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