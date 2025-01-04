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Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi

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Tüvtürk 2025 yılı araç muayene fiyat listesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında geçerli olan tüm taşıtların muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu zamma sürücüler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir tepki de Tüvtürk tarafından alınan hizmet bedeline geldi.

Yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine gelen zam, sürücüleri isyan ettirdi. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan sürücüler, bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

Tüvtürk 2025 yılı araç muayene fiyat listesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında geçerli olan tüm taşıtların muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında (%43, 93) artış yapıldı. Bu durum, araç sahipleri arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

İnternet sitesinde yer alan yeni fiyat listesi şöyle:

Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi

- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork Muayene Ücreti: Bin 821 TL'den 2 bin 620 TL'ye çıktı.

- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Muayene Ücreti: 3 bin 543,60 TL olarak belirlendi.

BİR TEPKİ DE HİZMET BEDELİNDE

Tüvtürk'ün yeni fiyat listesinde bir uyarı da dikkati çekti. "Araç Muayene Ücreti Ödeme" kısmında yer alan açıklamada "Tüm istasyonlarımızda kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir" kısmında hizmet bedeli ayrı bir tartışma konusu oldu. Zaten yüksek ücretler ödemek zorunda olduklarını belirten araç sahipleri hizmet bedelinin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ İHALESİ 10 OCAK'TA

Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık ihalesi 10 Ocak'ta gerçekleşecek. Şartnamedeki maddelerden dolayı Tüvtürk dışında katılımcı beklenmiyor. Şartnamedeki şartlar ise:

• En az 5 yıl araç muayene sektöründe işletici / alt işletici olmak.

• En az 1 milyon araca muayene işlemi yapmış olmak.

Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıGokhan Turhan:

Allah bin belanızı versin

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Allah bu iktidara cennet yüzü göstermesin...

Yorum Beğen141
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Haber YorumlarıMehmet Beyaz:

yani ihalee adrese teslim

Yorum Beğen123
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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

%30 zama karşılık %43 :)

Yorum Beğen116
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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

soygunun ilk adresi ak kardeşler eğleniyor musunuz gerçi siz eylenirsiniz

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Haber YorumlarıCoşkun null:

hırsız recep

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

KİM MUSADE EDİYOR BUNLARA KAFALARINA GÖRE HER GÜN ZAM YAPARAK İNSANLARI HAYATIN BIKTIRDILAR. YAZIKLAR OLSUN. VATANDAŞI. DÜŞÜNMEYENLERE

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Haber YorumlarıuCube :

Emekliye %15, Asgariye %30 ama zam ama gelince %44 öyle mi? Süründürün bakalım, nereye kadar süründüreceksiniz ama unutmayın sizin de süründürecekler hani hatırlamak lazım. ;))

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Haber YorumlarıIsmail null:

Şükredin.Sogan ekmek yeriz,reisi yedirmeyiz ;)

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Haber Yorumlarımehmet dogru:

Sayin arac sahipleri . Tuvturk kredi kartindan bankalarin hizmet bedeli aldigini soyleyip YALAN ( Y-A-L-A-N ) bilgi vermektedir . Bankalar buyuk firmalara genellikle valor uygulayip Hizmet bedeli komisyon almamaktadirlar . bu yavasak firma YALANCI hirsizdir. Hangi banka komisyon aliyorsa bankalarin alindigina dair imzali yazili belgesini issyerine assin . odedikten sonra TUKETICI HAKLARI HAKEM heyetine gidin iade alrsiniz hemde dike dike

Yorum Beğen34
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