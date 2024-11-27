Kamuoyunda uzun süredir tartışılan araç muayene ücretleri daha da zamlanacak

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Vergi Usul Kanunu uyarınca bu oranın açıklanmasıyla, vergi, harç ve ceza tutarlarının artması öngörülüyor. Yeniden değerleme oranı daha önce 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması ve açıklanan oranlara göre belirlenmesi durumunda 2025 yılında 2.621 TL'ye yükselecek.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2024 YILINDA NE KADARDI?

2024 araç muayene ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 927,60 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1.821,60 TL; kamyon, tır, çekici, otobüs için ise 2.432,40 TL olarak ödeniyordu.

2025 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkacak.

Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye yükselmiş olacak.